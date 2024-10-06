Доска жалоб: курс в Латвийском университете ведет преподаватель русской национальности!

«Я хочу найти выход из моей ситуации. Я учусь в Латвийском университете на латышском потоке на факультете информатики, но курс теории автоматов ведет преподаватель русской национальности!», - пишет на «Доске жалоб» студент.

«Ничего не имею против учителя русской национальности, таковых несколько, но при первой встрече он долго думал, что и как сказать, потому что, как он сам признался, по-латышски он не говорит полгода. Общение с этим преподавателем затруднено, если есть желание спросить, то ответа на вопрос не получишь, потому что учитель не понял вопроса, даже если он переформулируется несколько раз.

Поставленные задачи также сложны для понимания, поскольку их формулировка кажется нелатышской. Курс и так сложный, а проблемы со общением еще больше усугубляют ситуацию!», - негодует студент.