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Доска жалоб: курс в Латвийском университете ведет преподаватель русской национальности! 2

Наша Латвия
Дата публикации: 06.10.2024
BB.LV
Доска жалоб: курс в Латвийском университете ведет преподаватель русской национальности!

«Я хочу найти выход из моей ситуации. Я учусь в Латвийском университете на латышском потоке на факультете информатики, но курс теории автоматов ведет преподаватель русской национальности!», - пишет на «Доске жалоб» студент.

«Ничего не имею против учителя русской национальности, таковых несколько, но при первой встрече он долго думал, что и как сказать, потому что, как он сам признался, по-латышски он не говорит полгода. Общение с этим преподавателем затруднено, если есть желание спросить, то ответа на вопрос не получишь, потому что учитель не понял вопроса, даже если он переформулируется несколько раз.

Поставленные задачи также сложны для понимания, поскольку их формулировка кажется нелатышской. Курс и так сложный, а проблемы со общением еще больше усугубляют ситуацию!», - негодует студент.

#латышский язык #доска жалоб
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Комментарии (2)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    6-го октября

    Открою тайну этому тупорулому стукачу-латышу а-ля студенту. Латышский язык не котируется в мире ни где. Ну кроме, доведённой латвийскими правительствами до нищей, Латвии.

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  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    6-го октября

    Очевидно, что в мире информатики не котируется латышский. Поэтому "Поставленные задачи также сложны для понимания, поскольку их формулировка кажется нелатышской.". Да... Даташитов на smd на латышском, к примеру, не найти. Всё английский или китайский. Я понимаю, хуторское величие и всё такое. Но с латышским только и сидеть в хуторах. Это факт.

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