Экономическое отставание Латвии от Литвы и Эстонии давно стало притчей во языцех. Но недавно о нем заговорил сам глава Банка Латвии Мартиньш Казакс. Действительно ли мы так сильно проигрываем?

Второй срок не светит

Пятилетние полномочия президента Банка Латвии Мартиньша Казакса истекают уже в декабре 2024 года. По слухам, второго срока ему не видать. Якобы на кресло главы БЛ положила глаз одна из партий власти, собирающаяся его прибрать для одного из своих людей. Обычная для Латвии практика, вероятно, частично ответственная за наше отставание.

Назначать на высокие должности приближенных, а не профессионалов, конечно, дурная привычка. Но в данном случае риск минимален, а кресло очень теплое и мягкое. Ведь ответственности почти никакой – все инструкции присылают из Франкфурта. И даже деньги для страны – оттуда. Зарплата же – огромная (13 500 евро в месяц). Ну как тут не позариться!

Лебединая песня

В свете вышесказанного последнее интервью Казакса выглядит его лебединой песней, где он печально рассказывает о состоянии дел в экономике, столь же грустных, а затем делится тем, что надо бы сделать для того, что ускорить (после его ухода?) развитие явно стагнирующей страны, ну и, как это у нас сейчас принято, дать парочку советов относительно того, как догнать и перегнать Литву с Эстонией.

Лет двадцать назад, когда Латвия по всем параметрам Литву обходила, никому до этого не было никакого дела. Когда об этом кто-то заводил речь, то обычно следовало такая отповедь: «А что, мы тут как в Швейцарии живем? Подумаешь, на сотню латов зарплаты у нас больше! Что это меняет?»

Теперь же, когда ситуация ровно обратная, отставание от Литвы бередит души и сердца латвийцев неотступной болью.

В чем наша проблема?

По мнению Мартиньша Казакса, ключевым фактором роста экономики является количество работающих людей, которое в Латвии за последние пять лет сокращалось, а в Литве и Эстонии росло. «Эстонцы и литовцы более умело используют местную рабочую силу. В Литве число работников также значительно увеличилось за счет украинских и белорусских беженцев», – указывает глава БЛ.

А в целом он считает, что проблема Латвии заключается не в отсутствии идей, а в затягивании процессов и отсутствии решений. «Мы должны быть смелее. Думаю, именно это продемонстрировали литовцы за последние десять лет – они сконцентрировались, ставили высокие цели, работали вместе, иногда рисковали, и теперь они – история успеха Балтийского региона. Я не вижу причин, почему Латвия не могла бы стать историей успеха Балтийского региона через десять лет. У нас есть все предпосылки для этого», – подытожил президент Банка Латвии.

Оторвались, но куда?

Посмотрим теперь, как далеко ушла от нас соседка Литва.

По данным Международного валютного фонда, объем ВВП на душу населения по паритету покупательной способности в 2024 году составит в Литве 50 060 долларов США. С этим показателем Литва занимает 37-е место в мире. А у Латвии – 41 730 долларов и 50-е место в мире. Разрыв серьезный, что тут говорить. Литва обошла и Эстонию, у которой 45 122 долларов на человека и 44-е место в мире.

Интересно, эстонцы тоже бьются в истерике и посыпают голову пеплом? Что-то пока не видно. Не слышали мы пока и о массовой миграции, или даже вообще о какой-либо миграции, из Латвии и Эстонии в Литву. Это наводит на мысль, что разрыв в уровне жизни конкретных людей, а не государств, вовсе не такой уж серьезный, и заветы Мартиньша Казакса выполнить будет не так уж и сложно. Если это вообще кому-то надо, конечно же.

Если сравнивать номинальный ВВП, то из стран Балтии впереди Эстония с 31 855 долларов на душу населения (37-е место в мире), затем идет Литва (28 407 долларов и 42-е место), а у Латвии 45-е место в мире с 24 194 долларов на человека.

Эти цифры говорят о том, что Эстония на самом деле экономически более развита, чем Литва, но в силу высоких цен ее население особо не шикует по сравнению с соседями. Отставание же Латвии от Литвы не такое уж большое, южная соседка выигрывает у нас частично за счет более низких цен.

Кто счастливей всех на свете?

Современная наука говорит нам о том, что в оценке благополучия того или иного общества ориентироваться на ВВП не стоит. В истории есть масса примеров, когда ВВП страны рос, а ее население – беднело. Куда важнее понять, как чувствуют себя люди, насколько они счастливы?

Здесь нам на помощь приходит социология. И она указывает на то, что уровень ощущаемого благополучия в Европе примерно одинаков, хотя разрыв в доходах, как мы знаем, от страны к стране довольно велик. Но в любом случае в Латвии живут менее счастливые люди, чем в Эстонии и Литве. Правда, этот разрыв совсем невелик.

Согласно опросам, проведенным «Евростатом», в среднем житель ЕС оценивает свою общую удовлетворенность жизнью в 7,2 балла по 10-бальной шкале. Это данные за 2023 год. Средний латвиец оценивает свое счастье в 6,9 балла. Эстонцы довольны жизнью на 7,2 балла, литовцы – тоже на 7,2 балла.

Самые счастливые в Европе – финны и швейцарцы (по 7,8 балла). Самые недовольные жизнью – болгары (5,9 балла).

Отсюда делаем вывод: как было много раз уже доказано, не в деньгах счастье, но и без них вполне счастливым быть трудно.

Полезный совет

Одна из интересных идей, которые дарит на прощание Мартиньш Казакс латвийскому госуправлению, это новый подход к инвестициям.

По его мнению, в отношении фондов ЕС нужно менять мышление. Например, создание новых рабочих мест не должно быть главной целью, потому что в Латвии мало работников и это ограниченный ресурс. Вместо этого лучше сместить акцент на создание более эффективных процессов, новых продуктов и более производительных рабочих мест.

Ну и конечно, необходимо уменьшить административное бремя. Это сделает экономические процессы быстрее и дешевле, что принесет бизнесу больше пользы, чем даже пересмотр налогов в его пользу.