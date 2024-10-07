«Сын с женой в разводе, есть общий ребенок. Алименты платит исправно. Бывшая жена переехала в Латгалию, добираться сложно, каждую неделю на несколько часов, определенных судом, ездить проблематично.

А в остальное время она ребенка даже к телефону не подпускает с отцом поговорить (не говоря уже обо мне, бабушке). Хотели на каникулах на несколько дней забрать к себе – не разрешила. Мирно с ней говорить невозможно. Что можно сделать? С уважением, читательница bb.lv»

Рита Ольхова, присяжный адвокат (специализация – семейные споры, бракоразводные процессы, насилие в семье):

-- Самое простое, что можно сделать в данной ситуации – обратиться в суд с исковым заявлением по поводу изменения предыдущего судебного постановления по порядку встреч отца с ребенком – «определение порядка Реализации права отца на встречи с ребенком». Обязательно надо учитывать, что суд состоится по месту жительства ребенка – в данном случае в Латгалии.

Лучше, конечно, в этом случае обратиться за помощью к специалисту – юристу или адвокату, который специализируется на такого рода делах: специалист юрист грамотно подготовит исковое заявление, изложит ситуацию и обоснует необходимость изменений.

И если до сих пор никаких претензий к отцу не было и до переезда матери с ребенком в Латгалию они могли беспрепятственно встречаться и хорошо проводить время, то суд, скорее всего, отнесется с пониманием и пойдет отцу навстречу – исковое требование, скорее всего, будет удовлетворено.

Однако отцу ребенка для начала следует продумать формат и порядок этих встреч – например, как именно будет происходить передача ребенка от матери отцу. Возможно, имеет смысл отцу самому приезжать, например, в пятницу и забирать ребенка, а в воскресенье привозить обратно, пока тот не подрастет и сможет ездить сам.

Что касается встреч внука с бабушкой, в рамках общего с отцом иска этот вопрос решить невозможно; ей придется подавать исковое заявление от своего имени.