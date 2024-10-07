«Страшно сюда ходить!»: жители Саркандаугавы в ужасе от увиденного на местном кладбище

Во время посещения места упокоения своих родственников на кладбище в Саркандаугаве, рижанин Алдис был удивлен открывшимся перед его глазами зрелищем. Об этом сообщает TautaRunā .

На кладбище были оставлены различные продукты питания, среди которых свежая свинина, водка, сигареты и даже деньги. Есть подозрения на проведение какого-то ритуала, сообщает передача Bez tabu.

На протоптанной дорожке действительно осталось множество продуктов. Их раскладывают на салфетках – зефир, конфеты, мясо, яблоки, сливы. Ранее замеченные бутылка водки и сигареты, однако, исчезли. «Теперь будет страшно приходить на кладбище!» — говорит женщина по имени Айна, которая с ужасом смотрит на оставленные продукты.

Целительница и ясновидящая Агнесе Зиединя призывает посетителей кладбища не прикасаться к остаткам еды голыми руками – их следует выбросить, используя перчатки. Знахарша уверена, что был проведен какой-то ритуал, учитывая, что продукты размещены на видном месте. Желательно их не трогать, так как непонятно, с какой целью они оставлены.