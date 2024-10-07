Baltijas balss logotype

«Страшно сюда ходить!»: жители Саркандаугавы в ужасе от увиденного на местном кладбище 2

Наша Латвия
Дата публикации: 07.10.2024
BB.LV
«Страшно сюда ходить!»: жители Саркандаугавы в ужасе от увиденного на местном кладбище

Во время посещения места упокоения своих родственников на кладбище в Саркандаугаве, рижанин Алдис был удивлен открывшимся перед его глазами зрелищем. Об этом сообщает TautaRunā.

На кладбище были оставлены различные продукты питания, среди которых свежая свинина, водка, сигареты и даже деньги. Есть подозрения на проведение какого-то ритуала, сообщает передача Bez tabu.

На протоптанной дорожке действительно осталось множество продуктов. Их раскладывают на салфетках – зефир, конфеты, мясо, яблоки, сливы. Ранее замеченные бутылка водки и сигареты, однако, исчезли. «Теперь будет страшно приходить на кладбище!» — говорит женщина по имени Айна, которая с ужасом смотрит на оставленные продукты.

Целительница и ясновидящая Агнесе Зиединя призывает посетителей кладбища не прикасаться к остаткам еды голыми руками – их следует выбросить, используя перчатки. Знахарша уверена, что был проведен какой-то ритуал, учитывая, что продукты размещены на видном месте. Желательно их не трогать, так как непонятно, с какой целью они оставлены.

#кладбище
Иконка - заглушка для фотографии автора
Григорий Антонов
Все статьи
0
7

Комментарии (2)

  • FC
    Frankie Comandante
    7-го октября

    Подобное безобразие наблюдается и на кладбище Улброка. Хотелось бы узнать, кто должен этим заниматься? Как правило, подобное поведение на кладбище связано с другими выходками, которые легко обнаружить (если иметь желание???).

    6
    2
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Frankie Comandante
    8-го октября

    Иногда родня приезжает на большой машине всем своим "циганским табором" на могилки раз в год. Тогда там обильно выпивают и закусывают. А то, что не доели, то оставляют птичкам-зверушкам на камне каком нибудь рядом. И бомжикам что недопили. Ну и конечно, конфетки-апельсинки-пирожки-пряники на могилку. Это, святое, как грицца. Видал я такие сцены посещения на кладбище. Салютов только нехватало.

    4
    3

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Над Латвией сгустится туман - синоптики
Над Латвией сгустится туман - синоптики
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро 4
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро 1
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии 3
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео