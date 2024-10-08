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Хотел как лучше: водитель регионального автобуса усадил пассажиров на пластиковые стулья 1

Наша Латвия
Дата публикации: 08.10.2024
BB.LV
Хотел как лучше: водитель регионального автобуса усадил пассажиров на пластиковые стулья
ФОТО: twitter

Пассажирку автобуса Вентспилс-Скрунда удивили садовые стулья в автобусе, сообщает передача «Без табу» (ТВ3). Водитель транспортного средства, чтобы отогнать мысли о небезопасной ситуации, призвал пассажиров вспомнить авторов исполняемой песни, предложив победителю сладости.

Перевозки по этому маршруту обеспечивает ООО «Latvijas Sabiedriskais Autobuss». Брат очевидицы происшествия рассказал программе «Без Табу», что в салоне автобуса стояли три садовых стула: «Сиденья в автобусе были не как в обычных автобусах, а отдельно стоящие садовые стулья, которые скользили по салону автобуса. В качестве дополнительных сидений имелись 3 садовых стула, которые водитель сложил вместе на автовокзале Кулдиги и прикрепил к столбу. Но это опасно для жизни. Эти кресла не предназначены для езды со скоростью 90 километров в час по дороге с выбоинами и поворотами. Где здесь безопасность?»

Фото журналисты отправили представителям ООО «Latvijas Sabiedriskais Autobuss», которые также просмотрели видеозапись в автобусе и потребовали объяснений от водителя.

«Водитель полностью признает свою вину, но хотим сообщить, что это один из лучших сотрудников, за которого мы получаем огромную благодарность от пассажиров, потому что он доброжелательно общается с пассажирами, заботится об их хорошем самочувствии во время поездки. Это также видно на видео. Водитель автобуса работает в компании всего два месяца. Мы не хотим никак оправдывать его действия, ведь безопасность пассажиров превыше всего. Принимая во внимание, что такое обслуживание клиентов является недопустимым и в соответствии с внутренними правилами компании, сотрудник будет привлечен к дисциплинарной ответственности», - указала представитель ООО «Latvijas Sabiedriskais Autobuss» Майя Лаздиня.

Фотография была передана также в Дирекцию автотранспорта, которая также просмотрела записи камер в автобусе, а также запросила объяснения у перевозчика.

«Мы предполагаем, что это могло быть единоразовое «хотел как лучше, получилось, как получилось». Наши наблюдения показывают, что этот водитель предоставляет очень хорошее обслуживание. Его стремление создать больше комфорта для пассажиров в данном случае несовместимо с нормами безопасности. Такой стул может быть опасен вдвойне. Пассажир подвергается риску как из-за незакрепленного груза, так и сидя на нем. Вместимость этого рейса составляет 15 мест и еще есть стоячие места. В автобус сели 16 человек, некоторые вышли на следующих остановках. Не всем обязательно сидеть», - пояснила представитель Дирекции автомобильного транспорта Санита Хейнсберга.

По данным компании, с водителем автобуса проведена беседа относительно безопасного вождения и безопасности пассажиров во время поездки.

#общественный транспорт
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Комментарии (1)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    8-го октября

    Хвала стукачам!

    10
    1

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