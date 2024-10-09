«Черная дыра» на улице Риги засосала унитаз: Рижская дума умывает руки

«Пожалуйста, помогите привлечь внимание городских властей к нашей проблеме! Живем в многоквартирном доме по улице Озолциема. Про состояние тротуаров и проезжей части не хочется даже говорить, это надо видеть!

Но самое главное – громадная рытвина прямо посреди проезжей части, которая появилась около двух с лишним месяцев назад. Сначала это была небольшая выемка, а после того как там проехал тяжелый грузовик, который собирает отходы, произошел обвал и образовалась впадина глубиной около метра. Ее огородили, чтобы никто туда не упал, и этим все дело закончилось. В итоге жители сами начали засыпать эту яму чем попало…

Понятно, что яма мешает движению, создавая аварийную ситуацию. Особенно когда идут ливни и ее заливает водой – волны во все стороны! Если такая рытвина возникла после того, как по изначально небольшой ямке проехал грузовик, то где гарантия, что через какое-то время под колесами какой-то машины не обвалится и остальная дорога?»

В Рижской думе, куда мы обратились с данной проблемой, дали такое пояснение:

– «Земельный участок с кадастровым обозначением 01001070515 является собственностью физического лица, включая тротуар вдоль жилого дома. Самоуправление обеспечивает благоустройство и ремонт только тех дворов и подъездных путей, которые принадлежат самоуправлению.

Внутриквартальные тротуары и проезжую часть на земельных участках должны ремонтировать собственники земли/зданий, предварительно договорившись и приняв коллективное решение.

В свою очередь, Рижское самоуправление уже несколько лет реализует специальную программу, в рамках которой предлагает софинансирование для благоустройства дворов в размере до 10 000 евро. Приглашаем жителей пользоваться этой возможностью».

**От редакции: **

Обычно мы не выезжаем на подобные сигналы, ограничиваясь фотографиями, которые нам присылают наши читатели. Но на этот раз у меня появилась возможность съездить на указанное место и своими глазами увидеть «достопримечательности» районного значения, о которых писали жители, и даже пообщаться с некоторыми из них.

Молодая женщина сказала, что давно уже не рискует ходить здесь в обуви на каблуках: есть большая вероятность оступиться и травмироваться. А гулявшая с собачкой пенсионерка поделилась беспокойством, что когда наступит настоящая осень – с дождями и темнотой, а потом еще зима с замерзшими лужами, тут вообще опасно будет ходить…

Однако самое большое впечатление на меня произвела все-таки рытвина посреди дороги. Точнее, ее содержимое. В числе всевозможного мусора, которым завалили его жители – то ли найдя удобное место для утилизации «левых» отходов, то ли в целях хотя бы как-то выровнять уровень ямы, – туда поместился аж целый унитаз (правда, предварительно разбитый на куски)!

Надо сказать, что мы не первый раз сталкиваемся с ситуациями, когда на территории, которая прилегает к многоквартирному дому и по закону находится в зоне ответственности жителей дома, возникают какие-то серьезные проблемы.

Городские власти ссылаются на закон, объясняя жителям, что они «должны». Но будем реалистами: далеко не во всех многоквартирных домах жители способны осилить такую задачу, как оценка состояния дорожного покрытия и его последующий ремонт. И глядя, как объезжают машины огороженную полосатыми столбиками яму, слабо верилось, что в обозримом будущем эта проблема будет решена. И невольно возникал вопрос: а что там, под асфальтом, сейчас? И не обвалится ли уже в скором времени дорожное покрытие под какой-то из машин?

О возможных последствиях думать совсем не хотелось…

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