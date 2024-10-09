«Этот город умер!»: за границу уехал один из самых известных жителей Лиепаи

«Прощай, Лиепая! Мне стало одиноко в городе-призраке. Жаль, что прекрасный город мертв, но это факт. Испания — мой новый дом, сегодня началась новая глава в моей жизни», — заявил в своем профиле в Facebook музыкант и бизнесмен Луи Фонтейн, чье настоящее имя Стен Лоуренс. Он много лет занимался музыкальным бизнесом в Лиепае, где проводил в основном концерты в жанре рок и хэви-метал в клубах Fontaine Palace и Gypsy Camp.

К посту Фонтейна на Facebook есть несколько комментариев на английском языке, в основном слова благодарности и прощания, но есть и те, которые выражают удивление по поводу отъезда из Лиепаи.

«Спасибо за хорошие дни в Лиепае и Павилосте, Луи! С нетерпением жду встречи с вами снова. Зажгите Испанию, амиго!» — пишет Кристапс.

"Вы действительно заканчиваете свои дела в Лиепае?!!!!!" — удивленно комментирует кто-то другой.

«Удачного пребывания в Испании и возвращайся в Лиепаю, Луи! Было бы хорошо, если бы вы продолжили свою деятельность здесь, в Лиепае и Павилосте, я хорошо провела время с вами!» – пишет Синтия.

«Означает ли это, что лиепайский бизнес будет закрыт и все это будет перенесено в Испанию? Или как все это будет происходить?» — спросил кто-то другой. На что ему ответил сам Фонтейн: «Все остается, я по-прежнему заказываю шоу [концерты], но если ситуация не улучшится, то я не вижу смысла так усердно работать только для того, чтобы заплатить все в виде налогов».