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Латвийское государство оплатило больному лекарства на 654 тыс евро 1

Наша Латвия
Дата публикации: 09.10.2024
LETA
Латвийское государство оплатило больному лекарства на 654 тыс евро
ФОТО: Unsplash.com

Максимальная сумма, выделенная на компенсируемые лекарства одному пациенту, в 2023 году составила 654 144 евро, говорится в отчете Национальной службы здравоохранения (НСЗ) о финансировании здравоохранения.

На презентации отчета директор НСЗ Арис Каспаранс пояснил, что в данном случае речь идет о назначенных в общем порядке медикаментах, а не индивидуально выделенной компенсации. Препараты помогают пациенту обеспечить полноценную жизнь.

"Речь идет не о том, каковы эти затраты, а о том, каковы клинические выгоды от этих препаратов", - отметил Каспаранс, добавив, что эффективность затрат на конкретные медикаменты доказана.

Всего в прошлом году на компенсируемые медикаменты и устройства было израсходовано 257,63 млн евро. 731 868 пациентам выписано 7 299 607 рецептов, средние расходы НСЗ на один рецепт составили 35,3 евро.

В свою очередь в порядке индивидуальной компенсации пациенты получили медикаменты на общую сумму 2 836 330 евро, при этом максимальная индивидуальная компенсация составила 14 228 евро, что является максимальным размером.

#лекарства
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    9-го октября

    Кто больной?

    7
    1

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