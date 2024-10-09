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По ночам будет работать меньше бригад скорой помощи 1

Наша Латвия
Дата публикации: 09.10.2024
LETA
По ночам будет работать меньше бригад скорой помощи

Служба неотложной медицинский помощи (СНМП) планирует сократить количество бригад по ночам, объясняя это намерениями повысить эффективность работы, пиешт Nra.lv.

Но в действительности причиной изменений является необходимость сокращения расходов в государственном управлении, так как проект бюджета на следующий год предусматривает уменьшение расходов СНМП на 1,6 млн евро.

"Neatkarīgā" ранее уже писала о том, что СНМП планирует реорганизовать работу бригад и, возможно, сократить их количество в регионах, чтобы сэкономить средства. Однако в СНМП опровергли эту информацию, указав, что рассмотрение возможностей сокращения расходов еще продолжается.

В то же время СНМП предоставила разъяснения, из которых можно сделать вывод о том, что в некоторых регионах Латвии будет сокращено количество ночных бригад. Изменения в организации работы будут рассматриваться на основе различных критериев, включая территориальный охват, количество машин скорой помощи на душу населения, демографические данные, плотность населения в регионах, интенсивность вызовов в разное время суток и др.

#скорая помощь
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Комментарии (1)

  • JB
    Janis Berzin
    9-го октября

    Приоритетом "национальной безопасности" является увеличение расходов на закупку импортных вооружений, а не уменьшение смертности и забота о здоровье населения.

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