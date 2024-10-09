Власть идет ва-банк: новый налог сделает кредитование в Латвии еще дороже

Министерство обороны Латвии в 2027 году намерено тратить не меньше 3% от валового внутреннего продукта. Но у государства нет денег, поскольку военные расходы превысили все возможности бюджета.

На прошлой неделе Министерство финансов провело согласование проекта Закона о взносах солидарности. Его введение обещает революцию для кредитных учреждений страны, а последствия скажутся, без исключения, на всех клиентах банков – как юридических, так и физических лицах.

Любишь медок, люби и холодок

Законопроект предполагает, что все зарегистрированные в Латвии кредитные учреждения, в том числе филиалы иностранных банков, будут платить «взнос солидарности». По сути, это новый налог – его рассчитывают, применяя 60% к базе, которая определяется как часть нетто-процентов доходов плательщика, которая более чем на 50% превышает средние доходы за пять финансовых лет, начинающихся с 1 января 2018 года и заканчивающихся 31 декабря 2022 года. Предусматривается, что «взнос солидарности» будет осуществляться ежеквартально, в виде аванса, в течение 3 платежных периодов – в 2025, 2026 и 2027 годах.

Мотивация – исключительно патриотическая. «В обстоятельствах увеличенного риска национальной безопасности на временный период, солидарно со всем латвийским обществом, прямо или косвенно найти дополнительные средства на обеспечение фискальных требований национальной безопасности государства».

«Осуществляемая Россией открытая военная агрессия в Украине оказала негативное воздействие на национальную безопасность Латвии, в результате чего появилась необходимость проводить мероприятия по укреплению национальной безопасности (внутренней и внешней)».

Здесь, конечно, Минфин полемически заострил – ну, мы простим им из-за незнания предмета за некоторое несоответствие логики. Ведь суть в том, что военные действия в Украине вызвали небывалую мобилизацию всех российских военных возможностей, в результате чего из Балтийского региона на фронт были переброшены все возможные силы, на границах с государствами НАТО остался абсолютный минимум. Так что, можно сказать, мощное сопротивление свободолюбивых украинцев всецело улучшило нашу ситуацию с безопасностью!

А вот союзники по ЕС как раз поработали во вред финансовой системе ЛР. Об этом тоже в документе, который на портале правовых актов представила замначальника отдела налога на предприятия и международных налогов Санда Цане. Европейский Центральный банк, «реагируя на быстрый рост инфляции, который существенно уменьшил реальные доходы жителей, и последующие пандемию COVID-19 и кризис энергоносителей», с июля 2022 года по сентябрь 2023 года на 450 пунктов поднял процентную ставку.

«Латвия была среди государств с наиболее быстрым подъемом процентных ставок по кредитам и изначально весьма ограниченным ростом ставок накоплений», – констатирует Министерство финансов.

Это, однако, позволило национальным банкам, прямо скажем, неслабо заработать – в 2023 году они имели прибыль в 662,215 миллиона евро, в первые 6 месяцев 2024 года – 305,678 миллиона евро, что в 2,3 раза больше, чем в аналогичный период 2022 года.

Более всего местные банкиры зарабатывают на кредитах с переменными ставками. Они составляют 90% портфеля финансовых учреждений стран, причем 50% относятся к нефинансовым обществам и домохозяйствам.

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Минфин изложил, как банки формируют клиентские обязательства:

«Для наибольшей части кредитов в Латвии процентную ставку образуют два компонента: базовая кредитная ставка, изменяемая во времени и в основном следующая за краткосрочной ставкой EURIBOR, и добавленная процентная ставка, которую кредитные учреждения определяют индивидуально, принимая во внимание связанный с кредитом риск и иные факторы».

В итоге за прошлый год доходы банков Латвии по процентам составили 1 миллиард 319,7 миллиона евро, что было на 770 миллионов больше, чем в среднем за год в период с 2018 по 2022 годы.

Разумеется, приходилось потрудиться и самим банкам – в 2023 году административные расходы возросли на 16,8%. В них были включены рост зарплат сотрудникам, повышение расходов на консультации и прочие услуги – в связи с инфляционным ростом. «Важно отметить, – пишет Минфин, – что хотя также затраты росли, в 2023 году отчетная годовая прибыль кредитных учреждений возросла на 75,2%».

Берите больше кредитов!

На этом фоне Латвия обязана сделать все для повышения роста кредитования. В I квартале 2024 года остаток кредитов «был только в размере 27,5% от внутреннего валового продукта». «Если в прочей еврозоне торможение активности кредитования циклично, в Латвии оно было длительной и структурной проблемой». Если считать от ВВП, то мы совсем недалеко ушли от 2004 года, когда только-только присоединились к ЕС.

«Но нынешний уровень сегмента жилищных кредитов есть низший со вступления Латвии в ЕС и близок к показателям, которые характерны для государств с низкими и средне низкими доходами, а не государствами с высокими доходами, к которым причисляются все государства еврозоны», – пожурил нас Минфин.

«В дополнение к этому соотношение кредитов и ВВП сохраняется очень низким, и в конце 2023 года оно существенно отстает не только от среднего показателя еврозоны (91%), но также от соседнего государства Эстонии (72%)… Это косвенно свидетельствует, что у Латвии есть существенный неиспользованный потенциал кредитования».

Словом, нечего банкам кряхтеть – пусть денюжку вынут да положат. А недополученную прибыль могут вернуть за счет новых клиентов, которых подпишут на ипотеку. Хочешь жить – умей вертеться!

Пошли навстречу отрасли

Разумеется, Минфин во главе с Арвилсом Ашераденсом («Новое Единство») сохраняет открытость для диалога. Как говорят – что мы, звери, что ли? «В законопроект, по просьбе представителей отрасли, встроена норма, которая определяет максимально допустимый объем платежа взносов солидарности, а именно… не должен превышать 33% от объема прибыли кредитного учреждения до рассчитанного платежа подоходного налога с предприятия и платежа взноса солидарности».

Конечно, если банк нес убытки – «взносы солидарности» с него брать не станут.

В ведомстве побеспокоились также, чтобы «уменьшить негативное воздействие попавших в трудности кредитных учреждений на других участников финансового рынка».

«Надо упомянуть также право кредитных учреждений получать прибыль от безрискового вклада одной ночи имеющихся на расчетных счетах денег на депозиты Банка Латвии», – напоминает Минфин.

В оценке влияния законопроекта на малые и средние предприятия, на конкуренцию, на занятость, чиновники твердо записали: «Нет». Что ж, на нет и суда нет – остается поверить на слово…

Ну а что же, по итогам, это будет в деньгах? Прогнозируется, что в 2025 году государство получит 93 000 000 евро сверх плана. Что ж, хорошая заявка на успех. Удивительным образом совпадает с ценником, например, системы ракет NASAMS класса «земля – воздух» совместного производства США и Норвегии. Литва за комплект из 36 штук заплатила как раз 94 миллиона.