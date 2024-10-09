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Водителям, вероятно, запретят отказываться от прохождения полицейских алкотестеров 1

Наша Латвия
Дата публикации: 09.10.2024
BB.LV
Водителям, вероятно, запретят отказываться от прохождения полицейских алкотестеров

Возможность отказа лица от проведения должностным лицом проверки на концентрацию алкоголя или несогласия с ее результатами без каких-либо причин подлежит исключению из процесса проверки на концентрацию алкоголя. Также планируется определить ответственность за отказ от проведения проверки по требованию сотрудника полиции. Это предусмотрено поправками в законы, которые 8 октября поддержало правительство, сообщает ЛТВ.

В настоящее время для определения концентрации алкоголя в дыхании человека сотрудник полиции имеет право проверить человека на алкоголь с помощью предназначенного для этой цели измерительного прибора. В свою очередь, если имеются обоснованные подозрения, что человек находится в состоянии алкогольного опьянения, а провести дыхательный тест невозможно или человек не согласен с проведением теста или результатами выполненного теста, должностное лицо отвозит человека в медицинское учреждение для медицинского осмотра.

Поэтому на данный момент процесс тестирования на употребление алкоголя подчинен настрою человека. В свою очередь, ответственность за отказ от освидетельствования на алкоголь наступает только в случае отказа лица от медицинского освидетельствования в медицинском учреждении.

Учитывая тот факт, что показания концентрации алкоголя при такой задержке могут снижаться, это затрудняет получение объективных данных.

В Госполиции неоднократно подчеркивали, что существующая в стране сеть медицинских учреждений, где можно пройти медицинские тесты на определение концентрации алкоголя в крови, не в состоянии обеспечить своевременное проведение соответствующих тестов, тем самым создавая возможность для физических лиц попытаться избежать ответственности за вождение в нетрезвом состоянии.

Новые поправки существенно сэкономят ресурсы, теперь они будут внесены на рассмотрение Сейма.

#алкоголь #за рулем
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    9-го октября

    То есть заинтересованный , лживый мент будет последняя инстанция?

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