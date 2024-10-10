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Молодежь Латвии рассказала, чего больше всего боится в армии 2

Наша Латвия
Дата публикации: 10.10.2024
BB.LV
Молодежь Латвии рассказала, чего больше всего боится в армии

Молодых людей беспокоит влияние Службы государственной обороны (СГО) на уже начавшийся учебный процесс и количество физических нагрузок во время службы, свидетельствуют результаты опроса Латвийского объединения студентов (ЛОС), пишет ЛЕТА.

Большинство респондентов, или 72,6%, признались, что служба их не интересует. Этих молодых людей беспокоит влияние СГО на уже начавшийся учебный процесс, слишком интенсивное количество физических нагрузок во время службы или проблемы со здоровьем. Они также признались, что не хотят участвовать в боевых действиях и держать в руках оружие, а также входить в резерв Латвийской армии после окончания службы.

В то же время, молодых людей, желающих служить, в основном волнует уровень их физической подготовки и количество физических нагрузок во время службы. Респонденты также выразили обеспокоенность по поводу длительного отсутствия в привычной жизни и влияния СГО на уже начавшийся учебный процесс. Молодых людей в возрасте 21-24 лет также беспокоит влияние службы на их психоэмоциональное здоровье.

7,2% молодежи считают, что СГО следует внедрять более широко на добровольной основе, а не вводить в обязательном порядке. Лишь трое студентов убеждены, что служба в СГО должна быть обязательной. 6,8% молодежи не поддерживают идею введения обязательной службы для женщин.

На службу могут быть призваны также лица, начавшие обучение в университете или колледже. При этом молодые люди считают, что это будет мешать полноценному приобретению знаний и навыков, поскольку год, проведенный на службе, скажется на том, что уже было изучено. Поэтому СГО следует внедрять после окончания средней школы и до начала учебы в вузах, предложили молодые люди. ЛОС также призывает исключить лиц, получающих высшее или среднее образование, в случаях, когда СГО организуется в обязательном порядке на выборочной основе.

Наибольшая осведомленность у студентов есть по трем из девяти видов поддержки: ежемесячная компенсация повседневных расходов, обеспечение питанием и проживанием в казарме, возможность бесплатно учиться в государственных университетах или колледжах. Студенты наименее информированы о возможностях получения пособия по алиментам во время службы, а также об обязанности работодателя по сохранению рабочего места.

ЛОС предлагает оценить возможности внедрения дополнительных механизмов поддержки, которые будут способствовать интересу к СГО, уделяя особое внимание пожеланиям молодых людей, таким как медицинская страховка, аннулирование студенческого или учебного кредита, возможность сохранить текущую работу во время службы, бесплатные средства гигиены для женщин и другие формы поддержки.

Если молодой человек идет в армию добровольно, он может получать ежемесячную компенсацию в размере 600 евро на ежедневные расходы. В то же время, 300 евро могут получить молодые люди, призванные на службу. По мнению опрошенных молодых людей, разница не пропорциональна и не соответствует прожиточному минимуму. ЛОС призывает увеличить ежемесячную компенсацию на покрытие ежедневных расходов так, чтобы она не была ниже размера установленной в стране минимальной ежемесячной заработной платы и менялась в зависимости от повышения минимальной ежемесячной заработной платы.

Многие студенты не имеют четкого представления об альтернативной или гражданской службе для тех, кто не соответствует требованиям военной службы, но все же хочет поступить на военную службу, используя имеющиеся навыки и знания, полученные в процессе учебы.

В опросе приняли участие 514 респондентов, из них 439 учатся или начали обучение в 2024/2025 учебном году, а 47 окончили одно из высших учебных заведений. 12 респондентов получают среднее образование, еще 12 окончили среднее образовательное учреждение, но не учились на момент заполнения анкеты. 22 респондента опроса в настоящее время проходят СГО или завершили ее.

В опросе приняли участие 236 мужчин, 253 женщины, при этом 25 респондентов не указали свой пол.

ЛОС проанализировало данные респондентов в возрасте от 18 до 27 лет, обучающихся в одном из 17 высших учебных заведений Латвии.

#молодежь # армия
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Комментарии (2)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    10-го октября

    С такой нежной армией соевых соплей нам звезда на букву "п".

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  • JB
    Janis Berzin
    Димдимыч Серыйволкович
    10-го октября

    "Они также признались, что не хотят участвовать в боевых действиях" - ради чего они должны терять жизни и здоровье? Ради деруссификации, ипотеки, постоянно растущих цен и поборов?

    19
    1

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