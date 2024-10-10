Baltijas balss logotype

Подсчитана сумма, которая нужная в месяц для нормальной жизни в Риге 2

Наша Латвия
Дата публикации: 10.10.2024
LETA
Подсчитана сумма, которая нужная в месяц для нормальной жизни в Риге
ФОТО: LETA

Заработная плата или минимальный уровень дохода, который считается необходимым для того, чтобы отдельный человек или семья покрывали свои основные потребности и поддерживали достойный уровень жизни, в 2024 году в Риге составляет 1630 евро брутто, а в регионах - 1384 евро брутто.

Согласно исследованию, проведенному консалтинговой компанией по исследованию и управлению вознаграждением Figure Baltic Advisory, по сравнению с ситуацией прошлого года, необходимая для жизни зарплата в Риге выросла, а вот в регионах – изменилась минимально. В 2023 году необходимая для нормальной жизни зарплата в Риге составляла 1501 евро брутто, а в регионах – 1397 евро брутто.

Компания "Figure Baltic Advisory" рассчитывает этот порог с учетом определенного спектра услуг и продуктов. Заработная плата, необходимая для жизни семьи с двумя взрослыми и двумя детьми, в Риге составляет 2119 евро брутто, а в регионах – 1724 евро брутто, если оба родителя зарабатывают и получают равную оплату. Средняя зарплата в Риге на данный момент составляет 2286 евро брутто, а в регионах - 1590 евро брутто.

Сравнивая ситуацию в соседних странах, исследование приходит к выводу, что в Вильнюсе самая высокая заработная плата, необходимая для жизни, – 2173 евро брутто, в то время как в Таллине (Харьюмаа) она самая низкая – 1621 евро брутто. По сравнению с 2023 годом больший рост можно наблюдать в Вильнюсе, в прошлом году этот порог составлял 1995 евро брутто, но в Таллине рост был относительно небольшим (1614 евро брутто в 2023 году).

#зарплаты
Иконка - заглушка для фотографии автора
Григорий Антонов
Все статьи
4
4

Комментарии (2)

  • SC
    Savvas Constantinov
    14-го октября

    Очень интересный статистичекий подход...."З/ плата в Риге на данный момент в среднем брутто 2286 евро" Это как рассчитывали? включая з/плату всех чиновников и т.д. Это из серии, что кто то ест мясо, а кто то капусту, а в среднем все едят голубцы. Глупость полная, нет такой средней зарплаты в Латвии!

    3
    0
  • AN
    Andrejs Norven
    10-го октября

    В Латгалии получают работяги на руки по 700 евро,что тут говорить😭

    16
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Над Латвией сгустится туман - синоптики
Над Латвией сгустится туман - синоптики
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро 4
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро 1
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии 3
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео