Подсчитана сумма, которая нужная в месяц для нормальной жизни в Риге

Заработная плата или минимальный уровень дохода, который считается необходимым для того, чтобы отдельный человек или семья покрывали свои основные потребности и поддерживали достойный уровень жизни, в 2024 году в Риге составляет 1630 евро брутто, а в регионах - 1384 евро брутто.

Согласно исследованию, проведенному консалтинговой компанией по исследованию и управлению вознаграждением Figure Baltic Advisory, по сравнению с ситуацией прошлого года, необходимая для жизни зарплата в Риге выросла, а вот в регионах – изменилась минимально. В 2023 году необходимая для нормальной жизни зарплата в Риге составляла 1501 евро брутто, а в регионах – 1397 евро брутто.

Компания "Figure Baltic Advisory" рассчитывает этот порог с учетом определенного спектра услуг и продуктов. Заработная плата, необходимая для жизни семьи с двумя взрослыми и двумя детьми, в Риге составляет 2119 евро брутто, а в регионах – 1724 евро брутто, если оба родителя зарабатывают и получают равную оплату. Средняя зарплата в Риге на данный момент составляет 2286 евро брутто, а в регионах - 1590 евро брутто.

Сравнивая ситуацию в соседних странах, исследование приходит к выводу, что в Вильнюсе самая высокая заработная плата, необходимая для жизни, – 2173 евро брутто, в то время как в Таллине (Харьюмаа) она самая низкая – 1621 евро брутто. По сравнению с 2023 годом больший рост можно наблюдать в Вильнюсе, в прошлом году этот порог составлял 1995 евро брутто, но в Таллине рост был относительно небольшим (1614 евро брутто в 2023 году).