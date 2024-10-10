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Региональные СМИ шокированы отказом в выделении европейских средств на дигитализацию 1

Наша Латвия
Дата публикации: 10.10.2024
LETA
Региональные СМИ шокированы отказом в выделении европейских средств на дигитализацию

В то время, когда роль региональных СМИ в борьбе с дезинформацией и в укреплении национальной безопасности возрастает, холодным душем для региональной прессы стал отказ в выделении средств из Фонда восстановления Европейского союза (ЕС) для дигитализации. Для некоторых СМИ это может означать даже прекращение их деятельности.

Список тех, кто получит средства, еще не опубликован, но в распоряжении Латвийского телевидения попал список потенциальных претендентов, и среди них есть, например, платформа "Helio" компании "Tet". Это заставляет задуматься о стратегическом выборе государства, расстановке сил и условиях конкурса.

Разговоры об укреплении региональной прессы, чтобы в регионах существовала независимая журналистика и не возникали так называемые информационные пустыни, ведутся уже давно. Один из способов - адаптироваться к изменениям привычек читателей, увеличивая объем цифрового контента. Поэтому региональным изданиям было предложено использовать средства Фонда восстановления ЕС для дигитализации.

Понимая, что в одиночку им не выиграть конкурс, 21 региональное издание объединило усилия и подало совместную заявку. Например, газета "Kurzemnieks" надеялась на 20 000 евро для цифрового контента, но финансирования не получила. Все региональные газеты получили сообщения о том, что их заявки не удовлетворены.

"Когда мы узнали, что не получили ни цента, мы, разумеется, были потрясены. Я имею в виду все региональные СМИ. Для некоторых региональных СМИ, у которых еще нет более-менее нормальных современных порталов, это может стать смертным приговором", - говорит главный редактор "Kurzemnieks", член правления Латвийской ассоциации журналистов Дайга Битиниеце.

#сми
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Комментарии (1)

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    Anim
    10-го октября

    Не переживайте, уже скоро никаких еврофондов не останется. Халява заканчивается, ага...

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