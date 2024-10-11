Бедные станут немного богаче: в Латвии увеличат ГМД, который влияете на пособия

Если сегодня латвиец с доходом 150 евро считается вполне себе обеспеченным человеком, то в следующем году ему будут полагаться пособия по бедности.

В 2025 году власти собирались повысить гарантированный минимальный доход (ГМД), от которого зависит целый ряд социальных выплат. В частности, жилищных пособий малоимущим от муниципалитетов.

Поправки к Закону "О социальных услугах и социальной помощи" предусматривают, что с 2025 года порог ГМД составит 22% от медианного дохода.

При этом вырастет цифра, от которой зависит ГМД. Порог ГМД на 2024 год рассчитывается исходя из медианного дохода в 685,78 евро. Однако в 2025 году уровень ГМД будет рассчитываться от медианы в 754,74 евро.

Сколько составит прибавка

Конкретных суммы получаются такие:

Порог ГМД на 2024 год рассчитывается исходя из медианного дохода в 685,78 евро. И в нынешнем году ГМД составляет 137 евро на первого человека в домохозяйстве и 96 евро на каждого последующего человека в домохозяйстве (применяется коэффициент 0,7).

Итого — семье из четырех человек государство гарантирует минимальный доход в размере 425 евро. Прямо скажем, не густо.

В 2025 году уровень ГМД будет рассчитываться от 754,74 евро. И в итоге ГМД для первого и единственного человека в домохозяйстве составит 166 евро, в то время как для остальных лиц в домохозяйстве — 116 евро.

В итоге семья из четырех человек имеет гарантированный доход в размере 514 евро.

Как от ГМД зависит жилищное пособие

Перед началом прошлого отопительного сезона Департамент социального обеспечения Рижской думы (РД) сообщил, как будет рассчитываться помощь при оплате жилья. Для расчета размера жилищного пособия в Риге к сумме гарантированных минимальных доходов для домохозяйств сейчас применяются такие коэффициенты:

для одиноких пенсионеров, или лиц с инвалидностью применяется коэффициент — 2,5;

для домохозяйства, состоящего только из лиц пенсионного возраста или лиц с инвалидностью — коэффициент 2;

для домохозяйства, состоящего из лиц пенсионного возраста или инвалидов, а также детей — коэффициент 2;

для остальных домохозяйств этот коэффициент — 1,5.

Условия для получения помощи в Риге

Задекларированное и ФАКТИЧЕСКОЕ место жительства членов домохозяйства находится на административной территории Рижского городского самоуправления.

Доходы домохозяйства не превышают 313 евро на основное лицо и 219 евро на каждого последующего члена домохозяйства.

Домохозяйство владеет не более чем одним автомобилем (если в семье есть дети, то не более двух транспортных средств с двигателем) и т. д.

У претендента в собственности может быть только квартира, в которой он проживает.

Что именно оплачивается: арендная плата, расходы на домоуправа, отопление, холодная и горячая вода, природный газ, канализация и сточные воды, вывоз бытовых отходов. В это список также входят телекоммуникационные услуги и интернет — 20 евро на первого члена семьи и по 10 евро остальных членов семьи. Также включены расходы на установку счетчиков воды.

О чем еще не стоит забывать: претендент на получения жилищного пособия должен каждые три месяца предоставлять в социальную службу квитанции об аренде, коммунальных услугах, связанных с использованием жилой площади.

И еще: жилищное пособие домохозяйствам выплачивается в том месяце, в котором социальная служба Рижского самоуправления приняла решение о назначении пособия.