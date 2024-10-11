ЦСУ назвало самое крупное нацменьшинство Даугавпилса: это – латыши

В Даугавпилсе, втором по численности населения городе Латвии, согласно данным Центрального статистического управления (ЦСУ), в начале этого года проживало 78,3 тысячи человек.

Для сравнения: на 1 января 1992 года в городе проживало 127 619.

ЦСУ также выяснил национальность даугавпилчан.

Наиболее многочисленная этническая группа в Даугавпилсе — русские, доля которых составляет 46 %.

Второй по численности этнической группой являются латыши, их доля в среднем по Даугавпилсу составляет 21 %. Больше всего латышей — 31 % — проживает в Лигинишках. Меньше всего – в Юдовке и Старом Форштадте (по 16 % в каждом).

Третьей по численности этнической группой в Даугавпилсе являются поляки — 13 %.

Доля детей в возрасте до 17 лет в среднем по Даугавпилсу составляет 18 %.