Baltijas balss logotype

ЦСУ назвало самое крупное нацменьшинство Даугавпилса: это – латыши 3

Наша Латвия
Дата публикации: 11.10.2024
BB.LV
ЦСУ назвало самое крупное нацменьшинство Даугавпилса: это – латыши

В Даугавпилсе, втором по численности населения городе Латвии, согласно данным Центрального статистического управления (ЦСУ), в начале этого года проживало 78,3 тысячи человек.

Для сравнения: на 1 января 1992 года в городе проживало 127 619.

ЦСУ также выяснил национальность даугавпилчан.

Наиболее многочисленная этническая группа в Даугавпилсе — русские, доля которых составляет 46 %.

Второй по численности этнической группой являются латыши, их доля в среднем по Даугавпилсу составляет 21 %. Больше всего латышей — 31 % — проживает в Лигинишках. Меньше всего – в Юдовке и Старом Форштадте (по 16 % в каждом).

Третьей по численности этнической группой в Даугавпилсе являются поляки — 13 %.

Доля детей в возрасте до 17 лет в среднем по Даугавпилсу составляет 18 %.

#даугавпилс
6
1

Комментарии (3)

  • Д
    Дед
    12-го октября

    40% населения сбежало от счастья свободной Латвии, только боюсь, что ситуация еще хуже, потому как в составе оставшихся много тех, кто давно за границей, но числится здесь.

    6
    1
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    12-го октября

    Юдовка да...исконно латышское название. От туда и латыши появились, видимо.

    4
    1
  • N
    Narod
    12-го октября

    Двинск был есть и будет РУССКИМ !

    7
    1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Над Латвией сгустится туман - синоптики
Над Латвией сгустится туман - синоптики
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро 4
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро 1
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии 3
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео