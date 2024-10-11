Дорогие пациенты, не болейте полгода - квоты закончились!

При этом поток больных не уменьшается, а, наоборот, увеличивается количество заболевших. Однако финансирование, предоставляемое государством, не является безмерным. Как рационально «оперировать» имеющимися средствами, чтобы пациенты вовремя получали качественную медицинскую помощь, врачи имели стабильную зарплату и существование медицинских учреждений не ставилось под угрозу?

Здоровье – один из приоритетов госбюджета 2024 года. Так должно быть не только на словах, но и на деле. Потому что здоровый человек – это достояние страны: трудоспособные люди укрепляют экономику и, платя налоги, наполняют государственный бюджет. Здоровый человек – это также инвестиции в демографию, оборону и другие сферы. Здоровый человек – это не расходы (пособия по инвалидности, больничные, профзаболевания), а движущая сила государства. Вот почему так важно инвестировать в профилактическое здравоохранение. Полноценное медицинское обслуживание может продлить продолжительность жизни людей.

Год в очереди или даже дольше

В 2024 году финансирование здравоохранения составило чуть более двух миллиардов евро. Цифра достаточно большая, но и потребностей много, потому что ряд проблем в сфере здравоохранения разрешается годами. Основная боль, конечно, – недостаточное финансирование. А именно, люди должны понять, что медицина – это не бесплатная услуга. Благодаря налогам, которые мы платим, государство покрывает часть расходов. Требуется только доплата от пациента. Однако деньги ограничены, поэтому первые сигналы медработников раздаются публично каждое лето с некоторой регулярностью – квоты исчерпаны или скоро исчерпаются.

Текущий год прошёл только наполовину, но места на многие обследования, оплачиваемые государством, практически исчерпаны. Образуются очереди – по полгода, по году. Больные в растерянности – как так? Надеется ли медицинское учреждение разбогатеть за счет больных? Нет! Государственные деньги – это то, что есть. Однако мы не можем отказаться от пациента, не оказав ему помощи. Мы продолжаем работать, оказывая услуги с надеждой, что государство с нами рассчитается как с учреждением. Возникает долг.

Врачи разрываются во все стороны

Как поставщик медицинских услуг мы должны жить – поддерживать инфраструктуру, платить зарплату, потому что если у врача не будет пациентов, он не будет работать. Найти и привлечь специалистов очень сложно, но находясь в постоянной реальности отсутствия квот, врачи и медсестры тоже устают. Насколько мотивирует работать, непростительно часто слышать – мы не можем сегодня действовать, мы не можем сегодня принять, потому что не хватает государственного финансирования? Отрасль, особенно в регионах, теряет врачей. Потому что есть возможность работать в Швеции, Германии и других местах.

Это еще один побочный эффект постоянной нехватки денег. Врачи работают на трех, четырех и более работах, поскольку многие медицинские учреждения не могут обеспечить полный рабочий день. Это серьёзно подрывает престиж медицинской профессии. Кроме того, отрицательным «бонусом» является обязательная документация, куча формальностей, которые отнимают массу времени, отнимая его у основной задачи врача – заботы о здоровье пациента. Решением этой проблемы могла бы стать цифровизация, но на данный момент мы не выходим за рамки плохо функционирующего электронного здравоохранения.

Я считаю, что первая и главная задача нового, недавно основанного Латвийского центра цифрового здравоохранения – наконец привести в порядок вечно шаткое электронное здравоохранение. Врачи и медсестры каждый рабочий день сталкиваются с проблемами в работе. Очень важной задачей станет завершение создания и, наконец, внедрение системы электронной записи пациентов, которая значительно облегчит повседневную работу врачей амбулаторного сектора и сократит огромные очереди на прием к специалистам и на обследования.

Вынуждены перейти на платную медицину

В условиях постоянного дефицита денег мы вынуждены повышать цены на услуги и переходить на платную медицину. Будем честны – во второй половине года в Латвии в основном преобладает платная медицина. Выжить нам как учреждению помогает успешное сотрудничество со страховщиками, которые покрывают стоимость оказанной пациенту услуги. Спасибо работодателям, которые понимают важность медицинского страхования в обеспечении благополучия сотрудников. Те, у кого нет страховки, могут только надеяться на достаточность государственных квот или финансовой поддержки детей, но тогда их обычно ждут огромные очереди. Упоминая о них, следует сказать, что некоторые пациенты их тоже создают, поскольку записываются на обследование в несколько мест в очереди. В одном проходят обследование, а в другом запись не отменяют.

Пациентов становится больше

Кроме того, число больных имеет тенденцию к увеличению. Причин этому несколько: люди стали более образованными – хотят проверить свое здоровье, предлагаются широкие возможности диагностики, позволяющие раннее выявление заболеваний, и люди хотят использовать эту возможность. В настоящее время мы также ощущаем «последствия» Covid-19 – когда амбулаторная помощь не оказывалась и хронические заболевания не лечились должным образом – теперь мы можем наблюдать обострение этих заболеваний. Наконец, мы стареем как общество, и по мере того, как мы становимся старше, появляется все больше хронических заболеваний – пациенты болеют долго, лечение требует времени, и эти пациенты в основном являются клиентами амбулаторных учреждений.

Амбулаторная помощь важна, но…

То, что политики публично высказались на медицинской выставке Medbaltica о будущем здравоохранения, вызвало еще большую тревогу. А именно, амбулаторно-поликлиническая помощь даже не упоминается в распределении денег. Пару лет назад громко постулировали, как дорого стоит одна койка в больнице и что основное внимание должно быть уделено амбулаторной помощи, потому что так мы сможем обнаружить заболевание раньше, потратив меньше бюджетных денег в долгосрочной перспективе и не допустив запущенности болезней.

Сейчас амбулаторная помощь даже не упоминается. В настоящее время правительство работает над бюджетом на следующий год. Есть информация, что в 2025 году на приоритетные направления будет дополнительно выделено 474,4 млн евро. Самые большие суммы пойдут на оборону. По направлению Минздрава планируется утвердить меры по совершенствованию медицинских услуг по лечению онкологических и других заболеваний, срочно требующих продолжения терапии, на сумму 21,6 млн евро.

На упомянутой медицинской выставке были представлены грандиозные планы в отношении крупных государственных больниц – планировалось строительство новых корпусов. Но где же забота о людях в регионах? Не каждый может себе позволить поехать на лечение в Ригу, где сейчас стоят очереди даже за платными услугами. Кто будет работать в этих новостройках? Будут ли переманивать врачей из регионов? Формируется каламбур – больницы в первую очередь оказывают неотложную помощь, но если случай не срочный, отправляют на амбулаторное лечение. Однако там пациент обнаруживает, что государственных квот недостаточно, поэтому возникают большие очереди, либо услугу приходится оплачивать за свои деньги, либо это делает страховщик. Конечно, есть и другая возможность – организовать курсы, чтобы ординаторы могли самостоятельно научиться снимать швы с прооперированных ран, потому что квоты на амбулаторного хирурга закончились.

Абсурдные ситуации

И это, конечно, не единственная абсурдная ситуация в медицине. Отдельно на этот раз хотелось бы поговорить конкретно об онкологических больных. Онкология уже давно определена как приоритетное направление здравоохранения в Латвии. «Лучшее лекарство» от онкологического заболевания – ранняя диагностика, обязательным условием которой являются регулярные и целенаправленные обследования людей без симптомов заболевания. Однако в условиях нехватки денег часто возникают следующие ситуации: например, если врач в описании диагноза указывает на подозрение на онкологическое заболевание, то надо принять пациента, причем как можно скорее. Государство оплачивает необходимые обследования.

Однако есть обследования, которые можно проводить только под наркозом. Однако оплата услуг анестезиолога не входит в зеленый коридор. В результате клиника оплачивает анестезию из собственного бюджета, который складывается из доходов платных пациентов. «Зеленый коридор» — очень нужная и долгожданная инициатива, но в системе не все продумано. Введение под наркоз пациента перед процедурой, вероятно, кажется государству нужной для возмещения. Также эти пациенты не имеют права на оплачиваемую государством консультацию анестезиолога. Неужели эти пациенты больше не ценны для страны?

Не ждите приглашения после 68 лет

Упомяну еще одну удивительную ситуацию - каждые два года женщины получают от Национальной службы здравоохранения письмо-приглашение пройти маммографию (обследование молочных желез) за счет государства. Но теперь его отправляют через официальный адрес электронной почты latvija.lv. Во-первых, не все знают этот факт. Во-вторых, не все обладают отличными цифровыми навыками и пониманием, где искать приглашение. В-третьих, оказывается, что такое приглашение не рассылают женщинам после 68 лет. При наличии жалоб обращайтесь к врачу. Уникально! Когда жалобы уже есть, обычно речь идет уже не о первой или второй стадии рака, а о третьей и четвертой. Не так ли мы теряем и без того падающее население страны?

Как более продуманно вложить деньги в здоровье?

Давайте будем реалистами – дополнительные огромные деньги в сферу здравоохранения не потекут, поэтому необходимо задуматься о том, как эффективно и рационально использовать имеющиеся средства. На мой взгляд, страховая медицина – одно из решений. Каждое новое правительство взяло на себя обязательство решить эту проблему, но конкретного результата пока нет. Необходимо получить и наконец назвать конкретные проценты того, какая часть налогов, уплачиваемых каждым человеком, направляется на здравоохранение. Принято решение, что до 31 декабря 2025 года сохранится нынешний подход к финансированию здравоохранения. А именно, медицинские услуги можно получить в рамках государственного обязательного медицинского страхования независимо от внесенных взносов. Поэтому мы не добились никакого прогресса в этом вопросе. Однако мне хотелось бы закончить свои мысли позитивным посылом – благодаря настойчивости министра здравоохранения Хосама Абу Мери, со следующего года медицина для населения станет дешевле. Это шаг в правильном направлении.