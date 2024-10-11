«Получила зарплату, я в шоке. Плачу на переменах!» Учительница рассказала о реальности, которую приходится терпеть педагогам

Учительница, личность которой мы хотели сохранить анонимной, поделилась в социальных сетях печальной, но реальной ситуацией из жизни учителя, получающего зарплату. Эта тема уже много лет остается нерешенной и проблемной в Латвии и, к сожалению, даже этот учебный год и первая зарплата не принесли иных ощущений.

«Я получила расчетную ведомость… сказать, что я в шоке, — значит ничего не сказать. Я очень люблю свою работу, люблю ее от всего сердца, получаю признание от детей и коллег, а это значит, что я делаю свою работу очень хорошо... однако я больше не могу, у меня нет силы и я не могу так продолжать, я плакала сегодня во время двух перемен из трех... Я была у руководства, знаю, что они не виноваты и ничего там не поделаешь, но пишу заявление об увольнении...», — пишет она.

В своих комментариях она признает, что зарплата была «значительно ниже 1000 евро».

Одна из комментаторов пишет, что сначала подумала, что в глазах двоится, потому что буквально в социальной сети Threads своим негодованием по поводу зарплаты, которую они получают, поделились сразу два учитель практически одновременно. Некоторые критикуют нытье, другие пишут, что работники дошкольных образовательных учреждений и вовсе получают всего 500 евро, другие рекомендуют бастовать, чтобы получать больше.

Один комментатор пишет: «Это происходит, когда люди в Латвии не объединены. Если бы все учителя протестовали хотя бы месяц, то и этот вопрос бы решили. А пока чиновники зарплаты повышают только себе! Например, в Германии, когда трамвайные работники протестовали, трамваи не ходили. Абсолютно нигде. По крайней мере, так произошло там, где я живу. Ничего не изменится, пока латвийцы не научатся стоять за себя! Извините, но такова суровая реальность!»