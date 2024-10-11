Сейм не доверяет молодым избирателям

По инициативе Центральной избирательной комиссии в открытый Сеймом закон о выборах в думы самоуправлений "Прогрессивные" призвали внести более радикальные изменения, призвав предусмотреть право на участие в выборах краевых и городских дум уже с 16 лет. Это предложение Эрвина Лабановскиса депутаты парламентского большинства из всех остальных фракций отклонили.

В ходе широких дебатов по поводу предложения звучали разные мнения о возможностях молодежи влиять на политику. Такая дискуссия проходит в Сейме не в первый раз. Пять лет назад ее предложила партия "Для развития/За!", напомнил председатель комиссии по госуправлению и самоуправлениям Олег Буров.

Поправки к закону о выборах дум самоуправлений, предложенные Центральной избирательной комиссией и подготовленные комиссией Сейма по делам госуправления и самоуправлений, потребовались для внесения ряда изменений в ход выборов и обеспечения автоматического электронного подсчета голосов. В связи с этим предусмотрены изменения и в избирательных бюллетенях, где больше не придется вычеркивать кандидатов, которых голосующий не хочет видеть в рядах принимающих решения, а вместо этого будет предложено делать отметки в цветных полях.

Если избиратель поддерживает кандидата, то он не будет ставить крестик в ромб, как до сих пор, а закрасит зеленое поле. Если же против кого-то из кандидатов есть возражения, то закрасить нужно будет красное поле. Впредь работу избирательных систем будет обеспечивать Государственное агентство цифрового развития (ранее - Государственное агентство регионального развития).

В поправках к закону, которые еще должны быть приняты в 3-м чтении, будет определено время предварительного голосования - с понедельника по пятницу ежедневно в неделю перед днем выборов. Кроме того, предусматривается, что списки кандидатов смогут подавать не только партии и объединения партий - общие списки смогут иметь несколько партий, а также партий и объединений. Это предложение будет конкретизировано при рассмотрении закона в окончательном чтении.