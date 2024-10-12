Диагноз от Банка Латвии: страна живет не по средствам?

К этому на днях призвали и в Банке Латвии, представители которого выступили с макроэкономическими прогнозами на этот и следующий год. Хотя, если быть более точными, это были не столько прогнозы, сколько своего рода постановка диагноза или даже диагнозов состоянию экономики ЛР.

По существу Банк Латвии (БЛ) поставил четыре основных диагноза экономике Латвии.

Диагноз первый.

Затянувшаяся стагнация в экономике – по итогу года БЛ прогнозирует экономический рост в пределах 0,6% от ВВП. Назвать это экономическим ростом даже язык не поворачивается! Забавно, но с прогнозом по инфляции БЛ уже не совсем «попал»: эксперты БЛ говорят о годовой инфляции в размере 1,3%, при этом уже сейчас инфляция достигла 1,4%. При этом мы понимаем, что реальная инфляция для людей с маленькими доходами (пенсионеры, малообеспеченные и т. п.) намного выше, учитывая рост цен на базовые продукты питания.

Правда, БЛ полагает, что в следующем году экономика оживет и рост ВВП составит аж 2,6%! Впрочем, и в минувшем году картина года нынешнего виделась намного более оптимистичной, чем оказалось в реальности!

И нельзя исключить, что ситуация повторится, и мы будем рады, если экономика прирастет хотя бы на 1-1,5% ВВП. Что же касается показателей инфляции, то здесь, наверное, эксперты БЛ правы – никакого инфляционного бума в 2025-м не ожидается, ведь Европейский Центробанк и дальше продолжит снижать процентные ставки. Отметим, что инфляция продолжает снижаться во всей еврозоне.

Диагноз второй.

Надежды властей на снижение бюджетного дефицита в этом году, а тем более в последующие два-три года, не оправдались. В этом году дефицит госбюджета составит 3,1%, в следующем году, как прогнозирует БЛ, 3,3%, а в 2026-м – 3,2%.

То есть жизнь взаймы в нашей стране продолжится. Причины бюджетного дефицита очевидны – доходы казны уже в этом году ниже запланированных, а вот расходы продолжают расти, причем расходы, если так можно сказать, неотклоняемые – речь идет об увеличении ассигнований на оборону (безопасность). В этом году оборонные расходы еще больше вырастут.

Диагноз третий.

Вопреки опять-таки надеждам и даже обещаниям правящих госдолг страны продолжит расти и приблизится уже к опасному показателю – 50% от ВВП. Так, в этом году всеобщий правительственный долг прогнозируется на уровне 47% от ВВП, в следующем году он достигнет уже 48,4% от ВВП, а в 2026-м – 49% от ВВП!

В Банке Латвии подчеркнули, что за последние 5 лет расходы правительства выросли с 38,4% от ВВП до 44% от ВВП! Конечно, были и объективные причины для увеличения расходов – это и ковидная пандемия, которая вынудила власти тратить значительные средства на компенсации, на медицинское обеспечение в чрезвычайной ситуации…

Затем из-за войны на Украине взлетели цены на энергоресурсы, и снова правительство было вынуждено тратить средства на компенсацию удорожания этих самых энергоресурсов… И, конечно, дорого госказне обходятся оборонные меры. И, как заметил на пресс-конференции президент Банка Латвии Мартиньш Казакс, оборона еще долго будет одним из главных приоритетов государства, а стало быть, не стоит надеяться на уменьшение трат на сферу безопасности.

Диагноз четвертый.

Расходы – прежде всего на общественный сектор – явно уже достигли предела и в ближайшие годы, чтобы не допустить еще большего дефицита бюджета и увеличения долгов, государство должно думать о том, как притормозить с этими расходами «на бюджетников». Расходы общественного сектора уже составляют 40% от ВВП! Такое себе может позволить в долгосрочном плане государство с высокими темпами экономического роста и высокой производительностью труда. Мы этим похвастаться точно не можем.

И вообще пока ничем не можем похвастаться даже перед нашими балтийскими соседями. В Литве и Эстонии и рост экономики более стремительный, и минималка выше, и средняя зарплата, и налоги собираются эффективнее…

Что можно в ближайшей перспективе сделать, чтобы картинка стала более радужной? Это более эффективное использование еврофондов, это наведение порядка с реализацией проекта Rail Baltic, который пока представляет собой не «проект на вырост», а гирю на ноге латвийской экономики, это создание более конкурентоспособной налоговой системы, это привлечение инвестиций… Конечно, ситуация не безнадежная, но света в конце тоннеля пока еще не видать…