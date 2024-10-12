350 евро штрафа…трижды…за одну ошибку. Почему меня наказывают столько раз?!

«Я водитель 2 года. По своей ошибке я не удостоверилась в подтверждении выплаты по автострахованию. Я была уверена, что страховка есть!» - пишет на «Доске жалоб» жительница.

«09.06.2024 я получила штраф, назначенный 27.07.2024 фоторадаром. Штраф 350 евро. Конечно, когда узнала, сразу застраховала машину. Благодаря семье я смогла оплатить штраф.

Следующий штраф в 350 евро пришел вскоре за ту же ошибку, которую я допустила и исправила, когда узнала о первом штрафе. Пытаюсь это оспорить, сегодня 02.10 пришел третий - такой же штраф 350 евро. Из-за той же самой ошибки, которую я совершил. Если бы меня проинформировали, если бы узнала раньше, поняли, я бы точно не ездила так долго без страховки, не проезжала столько раз мимо камер контроля скорости. Я предполагаю, что будет четвертый. Я мама сына, воспитываю его одна, безработная, студентка. Как действовать в этой ситуации? Поскольку мне сообщили о вождении без страховки, я сразу исправила свою ошибку.

Почему меня столько раз должны наказывать за одну ошибку? Несколько раз навстречу мне или мимо меня проезжали полицейские машины, но ни разу меня никто не остановил и не предупредил об отсутствии OCTA. Я допустила человеческую ошибку, я ее исправила. Я в отчаянии!», - негодует она.