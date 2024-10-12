Латвийские врачи бьют тревогу: в больницу поступают дети, больные коклюшем

В Екабпилисе в этом году возросла заболеваемость коклюшем, бьют тревогу врачи районной больницы. В Екабпилсе прошла пресс-конференция, на которой представителям местных СМИ было предложено проинформировать о сложившейся ситуации, сообщает портал "radio1.lv".

Этой осенью в Екабпилсской больнице лечились трое детей, больных коклюшем, в том числе пятимесячный ребенок. Из маленьких пациентов привит только один, сообщили на пресс-конференции главный врач Екабпилсской региональной больницы Илзе Бикова и заведующая детским отделением Екабпилсской районной больницы, педиатр-пульмонолог Айя Бришка.

Портал "Radio1.lv", ссылаясь на слова врачей, сообщает, что болеют несколько десятков жителей Екабпилса и края. Как поясняет заведующая детским отделением Екабпилсской больницы педиатр Айя Бришка, коклюш – это бактериальная инфекция, вызываемая Bordetella pertussis. В динамике кашель становится более сильным и приступообразным.

«Поначалу может показаться, что это просто простуда, но на второй неделе кашель усиливается, становится трудно отдышаться, у младенцев могут даже наблюдаться эпизоды задержки дыхания, во время которых они также могут задохнуться. Детская клиническая университетская больница также бьет тревогу, что у них есть дети, больные коклюшем, причем степень заболевания очень серьезна», - рассказывает медик.

Продолжительность приступов кашля может достигать 30 минут, симптомы заболевания сохраняются в течение нескольких месяцев. Люди, прошедшие вакцинацию, не испытывают этих симптомов.

Вакцина против коклюша входит в состав комбинированной вакцины, которую следует вводить в возрасте двух, четырех и шести месяцев согласно плану вакцинации. Затем в 15 месяцев, семь лет и 14 лет. Одной из причин роста заболеваемости является отказ от вакцинации, многие родители предпочитают не прививать своих детей, подчеркнули на пресс-конференции врачи Екабпилсской региональной больницы.

«Осложнениями коклюша являются пневмония и ателектаз, также могут быть судороги из-за недостаточности кислорода для всего организма, в том числе и для мозга», — поясняет Айя Бришка.

Врачи призывают ответственно подходить к вакцинации, ведь только она сможет уберечь ребенка от серьезного заболевания. Вакцину против коклюша также рекомендуется беременным женщинам, поскольку она может защитить ребенка до достижения возраста вакцинации. Детей с кашлем нельзя водить в детский сад, отправлять в школу, им следует обратиться к семейному врачу, который затем определит диагноз. Коклюш диагностируется с помощью анализов.

Врачи утверждают, что если заболевание у детей протекает нетяжело, то лечить коклюш можно и в домашних условиях. Детей до шести месяцев и пациентов с тяжелыми заболеваниями сердца, легких и нервной системы рекомендуется лечить в условиях стационара.