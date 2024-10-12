Baltijas balss logotype

Латвийские врачи бьют тревогу: в больницу поступают дети, больные коклюшем 1

Наша Латвия
Дата публикации: 12.10.2024
TV3
Латвийские врачи бьют тревогу: в больницу поступают дети, больные коклюшем

В Екабпилисе в этом году возросла заболеваемость коклюшем, бьют тревогу врачи районной больницы. В Екабпилсе прошла пресс-конференция, на которой представителям местных СМИ было предложено проинформировать о сложившейся ситуации, сообщает портал "radio1.lv".

Этой осенью в Екабпилсской больнице лечились трое детей, больных коклюшем, в том числе пятимесячный ребенок. Из маленьких пациентов привит только один, сообщили на пресс-конференции главный врач Екабпилсской региональной больницы Илзе Бикова и заведующая детским отделением Екабпилсской районной больницы, педиатр-пульмонолог Айя Бришка.

Портал "Radio1.lv", ссылаясь на слова врачей, сообщает, что болеют несколько десятков жителей Екабпилса и края. Как поясняет заведующая детским отделением Екабпилсской больницы педиатр Айя Бришка, коклюш – это бактериальная инфекция, вызываемая Bordetella pertussis. В динамике кашель становится более сильным и приступообразным.

«Поначалу может показаться, что это просто простуда, но на второй неделе кашель усиливается, становится трудно отдышаться, у младенцев могут даже наблюдаться эпизоды задержки дыхания, во время которых они также могут задохнуться. Детская клиническая университетская больница также бьет тревогу, что у них есть дети, больные коклюшем, причем степень заболевания очень серьезна», - рассказывает медик.

Продолжительность приступов кашля может достигать 30 минут, симптомы заболевания сохраняются в течение нескольких месяцев. Люди, прошедшие вакцинацию, не испытывают этих симптомов.

Вакцина против коклюша входит в состав комбинированной вакцины, которую следует вводить в возрасте двух, четырех и шести месяцев согласно плану вакцинации. Затем в 15 месяцев, семь лет и 14 лет. Одной из причин роста заболеваемости является отказ от вакцинации, многие родители предпочитают не прививать своих детей, подчеркнули на пресс-конференции врачи Екабпилсской региональной больницы.

«Осложнениями коклюша являются пневмония и ателектаз, также могут быть судороги из-за недостаточности кислорода для всего организма, в том числе и для мозга», — поясняет Айя Бришка.

Врачи призывают ответственно подходить к вакцинации, ведь только она сможет уберечь ребенка от серьезного заболевания. Вакцину против коклюша также рекомендуется беременным женщинам, поскольку она может защитить ребенка до достижения возраста вакцинации. Детей с кашлем нельзя водить в детский сад, отправлять в школу, им следует обратиться к семейному врачу, который затем определит диагноз. Коклюш диагностируется с помощью анализов.

Врачи утверждают, что если заболевание у детей протекает нетяжело, то лечить коклюш можно и в домашних условиях. Детей до шести месяцев и пациентов с тяжелыми заболеваниями сердца, легких и нервной системы рекомендуется лечить в условиях стационара.

#здравоохранение # дети
0
0

Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    13-го октября

    А ПРОКЛЯТЫЕ ОККУПАНТЫ ПОПЕБЕДИЛИ КОКЛЮШ, ПРИ СССР ТАКОЙ БОЛЕЗНИ НЕ БЫЛО.

    3
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Над Латвией сгустится туман - синоптики
Над Латвией сгустится туман - синоптики
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро 4
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро 1
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии 3
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео