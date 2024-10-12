Всемирный диктант по латышскому языку отмечает десятилетие

В этом году Всемирный диктант по латышскому языку отмечает своё десятилетие

Автором десятого Всемирного диктанта по латышскому языку, который проходит сегодня, стала журналист Айва Канепоне, а читать его будет актриса Лиепайского театра Инесе Кучинска.

Более основательное празднование юбилея Всемирного диктанта по латышскому языку переносится на следующий год.

Если участник Всемирного диктанта по латышскому языку пишет текст в онлайне, то ответы с результатами он получит на свою электронную почту в течение месяца после написания.

Если он пишет диктант без регистрации, для себя, то узнать о правильности написания он сможет после мероприятия на платформе или в программе на Латвийском телевидении.

Те, кто придёт и напишет диктант в Даугавпилсский техникум технологий и туризма, результаты в виде фотографии исправленного текста получит на указанную электронную почту.