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Всемирный диктант по латышскому языку отмечает десятилетие 2

Наша Латвия
Дата публикации: 12.10.2024
BB.LV
Всемирный диктант по латышскому языку отмечает десятилетие

В этом году Всемирный диктант по латышскому языку отмечает своё десятилетие

Автором десятого Всемирного диктанта по латышскому языку, который проходит сегодня, стала журналист Айва Канепоне, а читать его будет актриса Лиепайского театра Инесе Кучинска.

Более основательное празднование юбилея Всемирного диктанта по латышскому языку переносится на следующий год.

Если участник Всемирного диктанта по латышскому языку пишет текст в онлайне, то ответы с результатами он получит на свою электронную почту в течение месяца после написания.

Если он пишет диктант без регистрации, для себя, то узнать о правильности написания он сможет после мероприятия на платформе или в программе на Латвийском телевидении.

Те, кто придёт и напишет диктант в Даугавпилсский техникум технологий и туризма, результаты в виде фотографии исправленного текста получит на указанную электронную почту.

#латышский язык
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Комментарии (2)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    12-го октября

    Диктант это неплохо всегда. Но во определение "всемирный", как-то к латышскому языку очень слабо применим.

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  • JD
    Janis Dombris
    12-го октября

    Ой, ой, а откуда он взялся? Ненавистная вами (ими) страна уже отметила двадцатилетие тотального диктанта. Как-то негоже практиковать традиции ватников, урл, орков... или как вы (они... инакомыслящие) там еще изрыгаетесь на соседей?

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