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Латвия потратила на помощь приехавшим украинцам почти четверть миллиарда евро - МВД 2

Наша Латвия
Дата публикации: 14.10.2024
BB.LV
Латвия потратила на помощь приехавшим украинцам почти четверть миллиарда евро - МВД
ФОТО: LETA

За три года 220 млн евро – этолько официальные бюджетные цифры ассигнований на помощь гражданским жителям Украины в Латвии, не включающие помощь отдельных самоуправлений, учреждений, предприятий, частных лиц, телемарафоны etc.

Более всего выделили денег в самом начале военной эскалации в 2022 году — 78 501 827 евро, за следующий год уже поменьше — 71 139 692 евро, в этом же году заранее запрограммирована круглая сумма в 70 000 000 евро, свидетельствует отчет Министерства внутренних дел ЛР.

Первое место среди министерств, осваивающих бюджеты по украинской тематике, занимает в этом году VARAM — Министерство умной администрации и регионального развития, ему в целом выделили 40 113 180 евро. Следом идет отдельное учреждение — Фонд общественной интеграции, оперирующий 15 482 883 евро на оказание содействия беженцам.

Еще деньги получают четыре министерства, плюс целевые дотации — самоуправления. Оным в 2024 году было компенсировано 9 118 703 евро затрат, из которых в большинстве — 1 960 706 евро — потребовались средства на покрытие жилищных расходов.

В социальных службах Латвии с 24 февраля 2024 года зафиксировано 47 628 "уникальных лиц" с Украины, которые обращались за материальной помощью.

Например, в августе 2024 года 2647 человек получали гарантированный минимальный доход, и еще 2269 — жилищное пособие. Семейное государственное пособие имели 3476 человек. В среднем оно составило 65,5 евро в месяц. С другой стороны, размер пособия по рождению ребенка в том же месяце составил 421 евро, но получили его только 13 человек.

Среди украинцев в Латвии по–прежнему востребована помощь натурой: так, за первое полугодие 2024 года было роздано 17 572 комплекта питания, 386 — детского питания (для возраста до двух лет), 8862 комплекта гигиенических и хозяйственных товаров, 198 — детских комплектов гигиены, и 1015 — учебных принадлежностей.

#украинские беженцы
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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Комментарии (2)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    14-го октября

    Фигня не жалейте денег. Учителя, пенсы это одобрят.

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  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    14-го октября

    Фигня не жалейте денег. Учителя, пенсы это одобрят.

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    1

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