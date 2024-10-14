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Оказывается: в Латвии магазины оптики уже 30 лет незаконно проводят проверку зрения 4

Наша Латвия
Дата публикации: 14.10.2024
BB.LV
Оказывается: в Латвии магазины оптики уже 30 лет незаконно проводят проверку зрения
ФОТО: LETA

В начале октября в одном из магазинов оптики прошла проверка Инспекции здравоохранения, в ходе которой были собраны бумаги, осмотрено помещение и дошло до того, что согласно действующим в стране законам и правилам, в конкретном магазине вообще не разрешается проводить проверку зрения для клиентов, пишет nra.lv.

Новость облетела все компании отрасли, и абсолютно все владельцы и чиновники теперь весьма обеспокоены своим дальнейшим существованием. Все в шоке, потому что одна и та же проблема затрагивает всех, и те же самые проверки теоретически могут пройти и во всех магазинах оптики.

Поход к семейному врачу, а затем к офтальмологу отнимает много времени. Поэтому давно сложилась практика, что в магазинах оптики можно проверить, сколько диоптрий нужно, и сразу купить очки.

Зрение проверяют сертифицированные оптометристы. Всего в Латвии около 230 магазинов оптики (треть — в торговых центрах, две трети — уличные), но только 29 из них зарегистрированы как медицинские учреждения.

Проблема в том, что много лет назад правительство и законодатели просматривали законы, приводили их в порядок и корректировали, но работа до сих пор не доведена до конца. Отсутствуют юридически четкие нормы, которые позволили бы оптическим магазинам работать в условиях реального, осуществимого регулирования.

Во всем мире кабинет оптометриста может быть не только в медицинском учреждении, но и в магазине оптики. В латвийском же законодательстве разрешено существование как коммерческого, так и медицинского учреждения, но то и другое не могут быть вместе. К медицинским учреждениям предъявляются особые требования, охватывающие широкий спектр медицинских услуг. Но в оптических магазинах, которые, как и везде в мире, расположены как в центральных местах городов, так и в крупных торговых центрах, не представляется возможным удовлетворить все бюрократические требования и такой логической необходимости тоже нет.

Ситуация глупая и абсурдная, пишет nra.lv, а ее заложниками являются как госслужащие, так и бизнесмены. Мониторинг магазинов оптики является обязанностью Инспекции здравоохранения и как бы должна соблюдаться буква закона - то есть в магазинах должны быть запрещены проверки зрения, если они не соответствуют параметрам медицинского учреждения.

Владелец «Optika Metropole» / «Optic Guru» Янис Коссович в интервью nra.lv говорит: «Получается, что по действующим законам мы работаем нелегально и латвийские магазины оптики должны быть закрыты».

Эксперт «European Life Science & Knowledge Institute» Андрей Руданов, отвечая на сигналы и жалобы латвийских оптометристов, предупредил, что ситуация критическая. "К нам поступает много жалоб от латвийских оптик, - поясняет эксперт. - Проблему нужно решать срочно. Еще в 2020 году в Латвии, после вступления в силу поправок к Закону о медицинском обслуживании, оптометристов признали практикующими врачами. Это правильное решение, потому что было много случаев, когда несертифицированные мошенники предоставляли крайне непрофессиональные услуги. Но, сказав «А», чиновники забыли сказать «Б». По бюрократическим правилам, которые явно устарели, медицинский персонал должен работать только в специально оборудованных медицинских учреждениях, где продажа запрещена. Таким образом, оптики попали в заколдованный круг – либо оказывать первичную офтальмологическую помощь населению, либо заниматься только торговлей».

Член правления "OC Vision" Том Дзенис рассказал nra.lv: "Законодательная база в сфере первичной офтальмологической помощи до сих пор не полностью организована, где, как показывает опыт стран Балтии, Европы и мира, эта функция предусмотрена в магазинах оптики. Повсеместно продажа оптических товаров, таких как очки, интегрирована с услугой проверки зрения. Тот факт, что проверка зрения первого уровня проводится в оптических магазинах, является повседневной практикой и в Литве, и в Эстонии, и я не вижу причин, по которым общепринятая хорошая практика законодательства оптики не может иметь место и в Латвии, особенно если так было с самого начала отрасли. В Латвии законы регулярно меняются, но в них до сих пор не включены условия для магазинов оптики, которые обеспечили бы четкое и осуществимое регулирование деятельности магазинов оптики. Законы не могут противоречить более чем 30-летней передовой практике отрасли, которая не отличается от лучших европейских стандартов оказания первичной офтальмологической помощи. Законы не могут ограничивать уход за зрением и создавать недоступность таких важных продуктов и услуг по коррекции зрения для граждан Латвии. Для хорошей практики работы оптических магазинов при сотрудничестве всей отрасли в рамках ассоциации созданы соответствующие стандарты работы и качества оптических магазинов, которые переданы на рассмотрение Минздрава, но процесс идет очень медленно. Отрасли необходимо сесть за стол переговоров с законодательным органом и, наконец, решить эти законодательные вопросы. Магазинам оптики надо дать нормально работать!”

В интервью nra.lv исполнительный директор "Brilļu nams" (“Fielmann”) Антон Степанов выразил возмущение: "Из 10 магазинов в торговых центрах девять должны закрыться - этого сейчас требуют государственные органы. Мы не понимаем, как дошло до этого и что нам, бизнесменам, делать - ситуация доведена до белого каления. Оптические магазины ранее делали по 15-20 тысяч тестов в месяц, и если их закроют, я не представляю, как справятся поликлиники и больницы. Магазины оптики «Fielmann» работают с 2006 года, но теперь стали заложниками. Нас буквально заставляют закрыть бизнес. Это ненормально! Магазины «Fielmann» есть по всей Европе, но работать в Латвии уже невозможно».

Председатель правления Латвийской ассоциации оптометристов (LOOA) Кристине Деткова в беседе с nra.lv рассказала, что LOOA давно и настойчиво просила и просила Министерство здравоохранения разобраться в этих вопросах, а не ставить абсурдные ограничения для магазинов оптики, но это было похоже на удар о стену. "Мы прописали по пунктам, какие поправки в закон будут необходимы, но наши рекомендации не были учтены", - сказала Деткова.

У этой истории возможно хорошее положительное развязывание. Инспекция здравоохранения не начала репрессии, LOOA даже получила письмо из Инспекции здравоохранения.

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери в беседе с nra.lv признал, что познакомился с этой проблемой только на прошлой неделе, и выразил решимость работать над ее решением как можно скорее. "Мы исправим это дело. В первую очередь следует прислушаться к рекомендациям представителей Инспекции здравоохранения, юристов, отраслевой ассоциации LOOA", - сказал министр. Он планирует встречу с отраслевыми экспертами уже на этой неделе, она, вероятно, состоится в среду.

#оптика
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Комментарии (4)

  • JB
    Janis Berzin
    14-го октября

    Когда речь идёт о прибыли владельцев оптических лавок, о здравоохранении можно забыть. Здоровьем зрения населения должны заниматься офтальмологи, а не барыги

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  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    14-го октября

    Тупое устранение конкуренции и не более того.

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  • MiU
    Made in USSR
    Алексей Зиновьев
    16-го октября

    Не сказал бы... Любое действие, которое касается здоровья или организма человека должно быть выполнено специалистом, а не самозванцем. Вы согласны? Также, как и, например, с массажем. Лечебный массаж имеют право делать только те, кто зарегистрирован в реестре медицинского персонала. А туда (в реестр) можно попасть только при наличии специализированного образования. Более того - массажный кабинет должен быть оборудован согласно требований Мин. Здоровья как лечебное учреждение. Люди для этого не один год учатся, проходят практики в медицинских учреждениях, вкладывают тысячи и тысячи денег, а открываешь SS-ку - там мильён тех, кто предлагает массаж чуть ли не в подвальчике. А патамушта есть лазейка - не пиши, что массаж лечебный. И можнафсё!!! Более того, если после такого массажика что-то случится (например обострится варикозик или что-то хрустнет в позвоночнике) никаких претензий предъявить не получится. Вас как? Устраивает такое? А если про зрение?

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  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    14-го октября

    Ну всё. Если хосам полезет своим рылом и рученьками, то отрасль зарегулируют и обюракратизируют до полного акбара.

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