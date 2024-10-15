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Без имен и надгробий. Как в Латвии хоронят жертв нелегальной миграции 2

Наша Латвия
Дата публикации: 15.10.2024
BB.LV
Без имен и надгробий. Как в Латвии хоронят жертв нелегальной миграции

Вот уже несколько лет продолжается кризис с мигрантами на границах Европейского Союза с Беларусью, который считается гибридной войной против ЕС. Основным оружием в этой войне стали незаконные мигранты, которых власти Беларуси активно используют для давления на соседние страны: Латвию, Литву и Польшу, напоминает currenttime.tv.

Мигранты из стран Ближнего Востока, Африки, Южной Азии и других регионов привозятся в Беларусь, а затем их организованно направляют к границам ЕС, где им предлагают пересечь границу и попросить убежища. Этот процесс носит системный характер, а его последствия — трагичны.

Пограничные службы Латвии, Литвы и Польши уже научились противодействовать таким попыткам: мигрантов задерживают и отправляют обратно на белорусскую территорию. Однако некоторым все же удается прорваться через лесные участки, несмотря на усиленные патрули и заборы с колючей проволокой. Для многих попытка пересечения границы превращается в кошмар, особенно в холодное время года. Осенью и зимой мигранты часто страдают от обморожений, теряются в лесу и погибают. Журналисты currenttime узнали, где, кто и как хоронят жертв нелегальной миграции в Латвии. И есть ли шанс у родственников найти своих близких.

Только на латвийско-белорусской границе зафиксировано как минимум 11 смертей с начала кризиса. В девяти случаях личности погибших так и не удалось установить. Мигранты зачастую избавляются от своих документов, надеясь скрыть свою личность в случае задержания. Они либо отдают свои паспорта проводникам, либо бросают их в лесу, опасаясь депортации.

На востоке Латвии, в приграничье, в Эзерниекской волости есть заброшенная деревня Защирина. Рядом с ней находится старое православное кладбище, которое уже давно не используется. Однако за последние два года здесь появилось несколько свежих могил — семь захоронений, все без крестов или надгробий. На могилах установлены деревянные таблички с номерами, указанием «неизвестный человек» и датами захоронений. Первое захоронение датировано 18 октября 2023 года.

«Когда полиция передает нам неопознанные человеческие останки, после завершения следственных действий, мы должны похоронить тело», — говорит Эдгар Тярве, представитель Краславского края.

Арвид Ведля, глава муниципальной полиции Дагды, добавляет: «Мы хороним погибших в одном ряду. Таблички мы установили, чтобы потом можно было найти останки, если это потребуется. От полиции мы получаем данные о месте, где был найден человек, и указываем их на табличке».

Информация, полученная от полиции, может помочь родственникам найти погибших. Примером служит история Вису из Индии. Молодой человек решил отправиться в Европу через Беларусь, надеясь найти работу в Германии, где его ждал родственник. Однако Вису пропал на границе с Латвией, и до сих пор неизвестно, что с ним случилось. Его родственники, включая Мукеша Кангу, разыскивают его через волонтеров и латвийские правоохранительные органы. Последняя информация о Вису поступила, когда он пересекал границу, но вскоре его след потерялся.

Латвийские власти сообщали о группе мигрантов, которые попали в снежный буран в феврале 2024 года. По информации полиции, пятерым из группы удалось перейти границу, но трое остались в лесу. Возможно, Вису был одним из тех, кто не смог выжить.

Латвийская полиция проводит расследования по каждому найденному телу. Главной проблемой является установление личности погибших. Без документов сделать это практически невозможно.

«Мы рассылаем запросы в международные организации, бюро по сотрудничеству и в страны возможного происхождения мигрантов, чтобы установить их личность», — говорит Иварс Кравцевичс, сотрудник полиции Латвии.

Полиция и правозащитники призывают родственников пропавших обращаться в правоохранительные органы в своих странах, чтобы передать информацию в Латвию. Перед захоронением обязательно берутся образцы ДНК, что может помочь в дальнейшем опознании погибших. Но в латвийской полиции подчеркивают, что пока не получали ни одного заявления от родственников пропавших на границе мигрантов или даже запроса на эту тему из других стран. В одном случае из Латвии направили запрос в Индию: это было еще в марте, но ответа из этой страны пока нет.

Этот миграционный кризис не только обостряет политические и социальные проблемы на границе, но и оставляет за собой трагические судьбы людей, закончившиеся безымянными холмиками на приграничных кладбищах. С каждым годом их становится все больше, потому поток незаконной миграции через латвийско-белорусскую границу, увы, не прекращается.

#мигранты
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Комментарии (2)

  • MI
    Marija Ivanova
    15-го октября

    Статья так написана, как будто Григорьевич лично их агитирует и потом по границе развозит. Люди сами замотивированы, причем большие деньги тратят на этот трип. Ну а белорусские погранцы просто перестали за ними гоняться как в те времена, когда наши арийцы с Беларусью снисходительно дружили и особо не ценили то, как с рвущимися к нам мигрантами возятся.

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  • MiU
    Made in USSR
    Marija Ivanova
    15-го октября

    Поначалу ЕС выделял Белоруссии денюжку для предотвращения массовых нелегальных пересечений границ со странами Евросоюза. Но... Потом в ЕС решили, что Лукашенко диктатор и денег давать не стали. Вот они (белорусские погранцы) и перестали гоняться за нелегалами.

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