Была страна, да сплыла: какие катастрофы угрожают Латвийской Республике

Море волнуется раз

В недавно опубликованном докладе Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии «Система и оценка удаленного мониторинга латвийской береговой линии» говорится о том, что ранее море наступало на страну довольно медленно. При сравнении средних значений периодов климатической нормы с 1961 по 1990 и с 1991 по 2020 год уровень моря в Латвии поднялся примерно на полтора сантиметра. Однако, учитывая предполагаемое ускорение климатических изменений в XXI веке, ожидается, что изменения уровня моря станут более быстрыми.

Латвийские исследователи прогнозируют, что средний уровень моря на территории Латвии к 2100 году может подняться на 32,6 см в случае небольших климатических изменений и на 50,3 см – случае существенных изменений.

Мы теряем государство

Такой подъем воды вызовет отступление береговой линии вглубь страны. В случае незначительных изменений климата к 2100 году побережье Латвии может отступить в среднем на 47 м, в случае средних по интенсивности изменений – на 61 м, а в случае существенных изменений климата – на 72 м.

Ученые подчеркивают, что все модели изменения климата указывают на смещение береговой линии, различается только прогнозируемый масштаб продвижения моря. Так, при существенных изменениях климата на морском побережье в Саулкрасты и в Мазирбе прогнозируется отступление береговой линии даже на 113 м, а возле Клапкалнциемса – на 40 м.

Отмечается также, что на изменение береговой линии влияют прибрежные подводные наклоны и крутизна берега, поэтому в местах, где исторически наблюдалась эрозия, не всегда прогнозируются самые значительные изменения. Например, в окрестностях Юркалне, учитывая крутой угол отвесного берега пляжа, изменения береговой линии в будущем вряд ли превысят 21–33 м.

Но это не точно

А что происходит с морем в последние годы? В период с 2017 по 2022 год более чем на 55% побережья Латвии – протяженностью 270 км – наблюдалось отступление берега со средней скоростью 1,46 м в год. На оставшейся части побережья общей протяженностью свыше 220 км зафиксирован намыв берега со средней скоростью 1,41 м в год.

То есть на большинстве латвийских пляжей наблюдаются небольшие береговые изменения – менее двух метров в год. Особенно резкие изменения, превышающие пять метров в год, происходят на береговой линии общей протяженностью лишь 13 км, на семи таких участках наблюдается резкое отступление берега, в то время как на протяжении 6 км происходит резкое расширение берега.

Авторы доклада указывают, что их прогнозы не самые точные. Для создания более точной картины необходимо создание масштабных гидродинамических моделей.

Запретная зона

Глядя на эти цифры, нельзя не восхититься прозорливостью латвийских законодателей, которые еще в те времена, когда говорили не о потеплении климата, а о похолодании, ввели запрет на строительство в прибрежной зоне.

В Латвии запрещено возводить новые здания на расстоянии ближе чем 300 метров до берега моря. Разрешено строить лишь на старых, исторических фундаментах, которых немного. Конечно, отдельные товарищи понастроили сверху над останками рыбацких лачуг свои дворцы, но таких сооружений не так уж и много. Их первыми и смоет в море. Еще закон разрешает в прибрежной зоне размещать переносные строения – без фундамента.

Таким образом, если предсказанное наводнение случится, под воду уйдет не так уж и много зданий и другой инфраструктуры. Города, конечно, – это отдельная тема.

Будем ждать у моря погоды?

Заметим также, что в исследовании не учтена человеческая деятельность. То есть прогноз основан на том, что люди будут стоять рядом с морем сложа руки на груди и медленно наблюдать, как их имущество уходит под воду. Сопротивляться наступлению стихии, конечно, будут. В том числе и на государственном уровне. Другое дело, что для того, чтобы соорудить серьезную преграду воде, нужно начинать работы уже сейчас, но никто ничего в стране похожего не делает, исключая отдельные работы по укреплению берега на небольших участках побережья.

Особого энтузиазма со стороны властей пока что-то не видно. Их отношение, похоже, такое – авось пронесет. Вспоминается недавний случай в Лимбажском крае. Там во время одной из бурь так подмыло берег, что часть его рухнула на пляж вместе с дорогой, соединявший окрестные дома. Вместо того чтобы восстановить разрушенное и укрепить берег, власти не сделали ровно ничего. А местным жителям было предложено ездить в объезд, благо их там не очень много.

Сценарий катастрофы

А между тем не исключаются и сценарии куда более катастрофические. В опубликованной несколько лет назад работе экспертов Объединенного исследовательского центра Еврокомиссии говорилось, что к концу XXI века глобальное потепление приведет к тому, что Северное и Балтийское моря могут подняться до критического уровня и часть европейского побережья уйдет под воду вместе пятью миллионами домов.

А в исследовании американского Агентства по защите окружающей среды (U.S. Environmental Protection Agency) был сделан прогноз о том, что если растают льды в Арктике и в Антарктике, Латвия потеряет большую часть Курземе, а также почти всю Видземе. Естественно, под водой окажется и Рига.

Миру придется распрощаться и со многими другими прибрежными городами вроде Лондона или Венеции. Исчезнут и некоторые страны – Голландия и Дания в первую очередь.

А в России единым водоемом станут Черное, Каспийское и Аральское моря. Затопленным окажется все Поволжье. Море с островами и полуостровами образуется даже в Сибири – там, где до потопа текла Обь.

А если по уму?

Так что если по уму, то латвийским властям следует искать деньги не на строительство железной дороги европейской колеи, по которой возить будет некого, а на возведение защитных сооружений, которые могут спасти хотя бы часть столицы.

Но поскольку ничего не делается, мы можем прийти к двум выводам. Первый – власти просто не верят в прогнозы ученых. Второй – даже если верят, их не волнует, что произойдет после того, как их из этой власти попрут. Переселятся в горные районы Италии, например. Ни первое, ни второе нас радовать не может. Остается лишь надеяться на милость все той же природы. Все потепления в истории Земли заканчивались похолоданиями. А вдруг повезет, и следующее наступит до того, как нас зальет водой.