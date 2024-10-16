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Решение принято: в Риге будет демонтирован памятник Барклаю де Толли 2

Наша Латвия
Дата публикации: 16.10.2024
BB.LV
Решение принято: в Риге будет демонтирован памятник Барклаю де Толли

Памятник Барклаю де Толли в Риге будет снесен, сообщила юрист Кристина Яриновска.

Таким образом Яриновска отреагировала на письмо в поддержку сноса памятника от премьер-министра Эвики Силини.

«Историческое решение принято. Памятник российскому военному министру Барклаю де Толли будет снесен Рижской думой. Латвия становится правовой и латышской», - написала Яриновска.

«Памятнику имперского российского символа де Толли не место в Риге - дума решила его демонтировать. Освободившаяся площадь на Эспланаде, рядом с которой находится памятник О. Калпаксу, получит новую жизнь и будет включена в общую концепцию совместного развития площади и аллеи Бривибас и площади Бауманиса», - написал после голосования мэр Риги Вилнис Кирсис.

На заседании думы сегодня звучали страстные речи в защиту сохранения памятника. Самыми активными выступающими были члены Русского Союза Латвии, например, Инна Дьери, которая увидела в сносе памятника русофобию, глупость и переписывание истории. Она подчеркнула, что борьба с памятниками в Риге не сделает улицы лучше, а город не получит больше денег.

В свою очередь, Наталья Абола заявила, что ни российский поэт Александр Пушкин, ни Барклай де Толли не принадлежат президенту России Владимиру Путину. Имя Де Толли также входит в историю Латвии.

Давис Шталтс сослался на Службу государственной безопасности, которая в своем отчете якобы указала на политику России по использованию мемориалов и памятников для увеличения своего влияния.

Памятник Де Толли был впервые открыт в 1913 году. В 1915 году статую Барклая де Толли демонтировали, но постамент остался. В 2002 году по инициативе бизнесмена Евгения Гомберга была установлена отреставрированная копия статуи.

Органы национального культурного наследия не возражают против переноса постамента памятника. В администрации заявляют, что постамент памятника не является памятником культуры, охраняемым государством, но имеет культурно-историческую ценность, в связи с чем его разрушение недопустимо.

После демонтажа статую планируют вернуть Гомбергу.

Голоса сегодня были отданы следующим образом:

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Рижская дума сегодня также одобрила демонтаж памятника писателю Андрею Упитису у Дома конгрессов и перенос памятника писателю Судрабу Эджусу из парка Кронвалда.

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Комментарии (2)

  • JB
    Janis Berzin
    16-го октября

    Чем местные наци отличаются от ИГИЛ и Талибана, уничтожающих исторические памятники, не вписывающиеся в их мракобесные догмы?

    14
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    16-го октября

    Нет у Латвии будущего в принципе.

    12
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