Решение принято: в Риге будет демонтирован памятник Барклаю де Толли

Таким образом Яриновска отреагировала на письмо в поддержку сноса памятника от премьер-министра Эвики Силини.

«Историческое решение принято. Памятник российскому военному министру Барклаю де Толли будет снесен Рижской думой. Латвия становится правовой и латышской», - написала Яриновска.

🇱🇻 Vēsturisks lēmums pieņemts. Krievijas kara ministra Barklaja de Tolli pieminekli Rīgas dome nojauks.



Latvija top tiesiska un latviska. https://t.co/spCoXbw49o pic.twitter.com/OXxzvMi9XS — Kristīne Jarinovska (@jarinovska) October 16, 2024

«Памятнику имперского российского символа де Толли не место в Риге - дума решила его демонтировать. Освободившаяся площадь на Эспланаде, рядом с которой находится памятник О. Калпаксу, получит новую жизнь и будет включена в общую концепцию совместного развития площади и аллеи Бривибас и площади Бауманиса», - написал после голосования мэр Риги Вилнис Кирсис.

Impēriskajam krievu simbolam de Tolli piemineklim Rīgā vietas nav – dome lēmusi to demontēt. Esplanādē atbrīvotais laukums, kur netālu ir O. Kalpaka piemineklis, iegūs jaunu elpu un iekļausies kopējā konceptā par Brīvības laukuma un alejas, un Baumaņa skvēra vienotu attīstību. 🇱🇻 pic.twitter.com/D02C9dO55S — Vilnis Ķirsis (@VilnisKirsis) October 16, 2024

На заседании думы сегодня звучали страстные речи в защиту сохранения памятника. Самыми активными выступающими были члены Русского Союза Латвии, например, Инна Дьери, которая увидела в сносе памятника русофобию, глупость и переписывание истории. Она подчеркнула, что борьба с памятниками в Риге не сделает улицы лучше, а город не получит больше денег.

В свою очередь, Наталья Абола заявила, что ни российский поэт Александр Пушкин, ни Барклай де Толли не принадлежат президенту России Владимиру Путину. Имя Де Толли также входит в историю Латвии.

Давис Шталтс сослался на Службу государственной безопасности, которая в своем отчете якобы указала на политику России по использованию мемориалов и памятников для увеличения своего влияния.

Памятник Де Толли был впервые открыт в 1913 году. В 1915 году статую Барклая де Толли демонтировали, но постамент остался. В 2002 году по инициативе бизнесмена Евгения Гомберга была установлена отреставрированная копия статуи.

Органы национального культурного наследия не возражают против переноса постамента памятника. В администрации заявляют, что постамент памятника не является памятником культуры, охраняемым государством, но имеет культурно-историческую ценность, в связи с чем его разрушение недопустимо.

После демонтажа статую планируют вернуть Гомбергу.

Голоса сегодня были отданы следующим образом:

Рижская дума сегодня также одобрила демонтаж памятника писателю Андрею Упитису у Дома конгрессов и перенос памятника писателю Судрабу Эджусу из парка Кронвалда.