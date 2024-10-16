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Рижане недоумевают – один за другим получают штрафы по 30 евро 1

Наша Латвия
Дата публикации: 16.10.2024
BB.LV
Рижане недоумевают – один за другим получают штрафы по 30 евро

Марис получил два штрафа у собственного дома, каждый на сумму 30 евро, в течение восьми дней. Водитель прожил в этом доме четверть века и это первое наказание, которое он получил, передает «Bez Tabu».

Оба раза полиция под покровом ночи приезжала во двор и дважды штрафовала 25 автомобилей, что увеличило бюджет муниципалитета примерно на полторы тысячи евро.

«Я получил два штрафа за восемь дней. У всех машин есть разрешение на парковку на передней панели, но штрафы все равно выписывают. Я здесь живу 25 лет, здесь всегда стояли машины, а теперь вдруг начинают штрафовать. Полиция приезжает ночью, это нормально? Звонил домуправу, он не смог посоветовать ничего конкретного, сказал, что подумает, что делать.»

Другие жильцы также не понимают, почему получили штрафы. Разрешение на парковку у каждого водителя размещено на передней панели, что еще больше запутывает ситуацию.

Евгений Мелихов, представитель полиции Рижского самоуправления, поясняет: Полиция реагирует на такие вызовы в случае поступления жалобы граждан. В данном случае поступила жалоба жильца о том, что несколько транспортных средств во дворе многоквартирного дома не соблюдают правила дорожного движения. На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили, что несколько транспортных средств были припаркованы в месте, где к ним нельзя подъехать, не нарушив правила парковки. Их разместили в стороне, на зеленой зоне».

Водители соседнего дома не были наказаны, поскольку звонок по этому адресу не поступал. Если бы соседи не жаловались на машины, оставленные Марисом и другими, штрафы бы не налагались. Мелихов указывает, что сотрудники правоохранительных органов не могут не реагировать на вызов.

#за рулем
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    16-го октября

    Муниципалы получают премии за составление протоколов, поэтому штрафы, это нормально и будет только больше. Дети муниципалов не могут ждать, пока Вы нарушите.

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