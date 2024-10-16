Спор из-за знака долготы: Олайнская дума отказалась менять название Медемциемса

Муниципалитет Олайнского края не будет менять написание названия Медемциемса, несмотря на то, что Центр государственного языка (ЦГЯ) предложил назвать поселок Mēdemciems, пишет ЛЕТА.

Дума рассмотрела вопрос, поскольку ЦГЯ призвал самоуправление немедленно принять решение об исправлении написания официального географического названия населенного пункта «Medemciems» в форме «Mēdemciems». ЦГЯ утверждает, что этот топоним образован от фамилии немецко-балтийского дворянского рода, которая, согласно действующим сегодня принципам передачи имен собственных на других языках, на латышском языке может быть передана в форме «Mēdemi».

Муниципалитет заявляет, что на основании информации из коллекции Олайнского историко-художественного музея, а также углубленного анализа периодических изданий соответствующего времени установлено, что населенный пункт, который последовательно именуется «Medemciems» в исторических источниках, под этим же названием упоминается и в других документах той эпохи.

«Историк Олайнского края Валда Вилите в своей монографии «Ceļojums no Žagarkroga līdz Šulca un Bluku krogam» внесла свой вклад в более широкое понимание истории региона. Однако в ходе детального изучения ей не удалось найти прямую связь между исторической немецко-балтийской семьей «Медеми» и упомянутым поселением Медемциемс», - говорят в муниципалитете.

Дума также основывает свое решение на том, что местное название «Medemciems» возникло в середине 20 века посреди Медемского болота, между железной дорогой Рига-Елгава и городом Баложи.

По рекомендации ЦГЯ изменить название села на «Mēdemciems», учитывая большое количество зарегистрированных в селе объектов недвижимости и количество лиц, заявленных в этих объектах недвижимости, это доставит неудобства жителям и юридическим лицам, зарегистрировавшим свой бизнес в этом месте, заключает дума. По данным кадастровой информационной системы Государственной земельной службы, в Медемциемсе зарегистрировано 2371 объект недвижимости. А по данным Управления по делам гражданства и миграции, в Медемциемсе зарегистрировано место жительства 1847 человек.

"Изменение названия села невыгодно для адресатов и третьих лиц, экономически не выгодно и неподдерживаемо [населением]", - говорится в решении совета.

Кроме того, городской совет считает, что топоним «Medemciems» является исторически унаследованным названием, которое представляет собой хорошо звучащее топоним на разговорном языке жителей, приятное для слуха, легкое для понимания, легко произносимое и имеет красивый звук. Как и исторически унаследованное и присвоенное имя, оно должно быть сохранено.