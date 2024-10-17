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Экзамен по математике в школах Латвии выявил печальную картину 1

Наша Латвия
Дата публикации: 17.10.2024
LETA
Экзамен по математике в школах Латвии выявил печальную картину

Государственный центр содержания образования (ГЦСО) недавно опубликовал обзор результатов экзаменов в школах в конце прошлого учебного года.

Экзамены в средней школе сданы, если учащийся набрал не менее 15%, а в следующем году этот минимальный порог будет повышен еще на 5%. Как сообщила представитель ГЦСО Яна Вейнберга, на экзамене по математике в 9-х классах среднего показателя не достигли 359 учебных заведений, то есть больше половины. Недавно опубликованные данные показывают, что хуже всего дела обстоят в школах Латгале и бывших школах нацменьшинств. В целом по стране 68 из 113 школ, реализующих программы нацменьшинств, не достигают среднего показателя на экзаменах в основной школе. По типам школ самый низкий показатель у средних школ с дистанционным обучением - 22,5%.

После пандемии количество частных школ дистанционного обучения увеличилось, и они стали предлагать программы не только средней, но и основной школы. В этом учебном году количество учащихся на дистанционном обучении составляет почти 12 000 человек - в три раза больше, чем восемь лет назад. Это уже 5% общего числа учащихся. Больше всего учащихся обучается в 12-х классах дистанционных школ - 3200 человек. Всего таких школ 20-30, меняется лишь соотношение учредителей: частных школ становится больше, а муниципальных - меньше.

Обучение в частных школах платное, поэтому бизнес процветает, однако результаты дистанционного обучения катастрофически низкие. По подсчетам "Ir", общий оборот восьми частных школ дистанционного обучения в прошлом году составил более 9 млн евро, прибыль - 1,3 млн евро. Среди школ такого типа выделяется средняя школа с дистанционным обучением "Izi", где экзамен по математике сдавали 94 ученика. Треть его не сдала, а средний балл составил всего 11,7%. Тем временем реклама на сайте школы призывает: "Пройди два класса за год и обойди своих бывших одноклассников!".

В ГЦСО поясняют, что такая возможность существует в любой школе по решению педагогического совета и распоряжению руководителя учебного заведения. Но почему в реальности получается, что учащиеся дистанционной школы "Izi" не могут закончить даже один класс? Директор школы Эва Мамонова поясняет, что в этом году "Izi" завершила первый полный учебный год, а низкие результаты - следствие знаний, которые детям привили в предыдущих школах, где они учились.

Ir

#образование #экзамены
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • JB
    Janis Berzin
    17-го октября

    "хуже всего дела обстоят в школах Латгале и бывших школах нацменьшинств" - помимо общей деградации системы образования накладываются результаты запрета русского языка в оной.

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