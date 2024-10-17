Baltijas balss logotype

Общественность вне себя: начались разговоры о еще одном новом налоге, который затронет почти всех 3

Наша Латвия
Дата публикации: 17.10.2024
BB.LV
Общественность вне себя: начались разговоры о еще одном новом налоге, который затронет почти всех

Огромный резонанс вызвало заявление директора Департамента дорожной инфраструктуры Министерства транспорта Таливалдиса Вецтиранса в программе LSM+ «Кейсс».

Он высказал мысль, что за каждый километр, пройденный автомобилем, жителям нужно платить в зависимости от размеров машины, экологичности двигателя и других параметров.

«Нужно реализовать принцип - кто загрязняет природу, тот и платит. Тот, кто больше ездит, больше загрязняет, следовательно, и платит больше, в том числе и легковые автомобили. И не секрет, что есть разница между видом загрязнения, вызываемого дизелем или электромобилем. Этот принцип должен быть отражен непосредственно в использовании», — подчеркнул Вецтиранс.

Общественность, мягко говоря, в шоке.

«Мне начинает казаться, будто уже проводится соревнование по проверке выносливости налогоплательщиков! Выставляют на тотализатор самую бессовестную идею и ждут, пока мы возразим. Но возражать никто не собирается, поэтому конкурс все еще продолжается! Надо признать, что министерство сообщения по-прежнему лидирует», - написала в своем микроблоге «Х» Индра.

«Не забывайте, что эти вши хотели наказать всех за превышение после 1км/ч. Новые коммунисты», - считает другой пользователь.

«Думаю, что денег в стране совершенно нет. Еще я думаю, что нас впереди еще ждут такие сюрпризы», - указал третий.

«Это так глупо. Если этот налог будет введен, одним из его названий может стать налог «Если у тебя нет хлеба, ешь пирожные», - отметил экс-министр Юрис Пуце.

«Бюджет, представленный в Сейм Министерством финансов, предусматривает повышение налога на эксплуатацию транспорта. Увеличение акциза на топливо будет означать повышение на 3 цента за литр. Что еще, черт возьми, это такое?», - возмущается экс-министр Янис Витенбергс.

#налоги #за рулем
9
3

Комментарии (3)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    18-го октября

    ...то ли ещё будет ой-ей-ей!

    1
    0
  • Д
    Дед
    17-го октября

    Звиняйте, а акциз мы сейчас за что платим? В акцизе уже предусмотрено, чем больше едешь, тем больше платишь налогов. Или как то еще нужно извратиться ? Или акциз уже так навернут, что самый большой в Европе?

    13
    2
  • ks
    kokorins sergejs
    17-го октября

    будем скучивать спидометр

    16
    4

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Над Латвией сгустится туман - синоптики
Над Латвией сгустится туман - синоптики
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро 4
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро 1
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии 3
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео