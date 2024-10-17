Общественность вне себя: начались разговоры о еще одном новом налоге, который затронет почти всех

Огромный резонанс вызвало заявление директора Департамента дорожной инфраструктуры Министерства транспорта Таливалдиса Вецтиранса в программе LSM+ «Кейсс».
Он высказал мысль, что за каждый километр, пройденный автомобилем, жителям нужно платить в зависимости от размеров машины, экологичности двигателя и других параметров.
«Нужно реализовать принцип - кто загрязняет природу, тот и платит. Тот, кто больше ездит, больше загрязняет, следовательно, и платит больше, в том числе и легковые автомобили. И не секрет, что есть разница между видом загрязнения, вызываемого дизелем или электромобилем. Этот принцип должен быть отражен непосредственно в использовании», — подчеркнул Вецтиранс.
Общественность, мягко говоря, в шоке.
«Мне начинает казаться, будто уже проводится соревнование по проверке выносливости налогоплательщиков! Выставляют на тотализатор самую бессовестную идею и ждут, пока мы возразим. Но возражать никто не собирается, поэтому конкурс все еще продолжается! Надо признать, что министерство сообщения по-прежнему лидирует», - написала в своем микроблоге «Х» Индра.
«Не забывайте, что эти вши хотели наказать всех за превышение после 1км/ч. Новые коммунисты», - считает другой пользователь.
«Думаю, что денег в стране совершенно нет. Еще я думаю, что нас впереди еще ждут такие сюрпризы», - указал третий.
«Это так глупо. Если этот налог будет введен, одним из его названий может стать налог «Если у тебя нет хлеба, ешь пирожные», - отметил экс-министр Юрис Пуце.
«Бюджет, представленный в Сейм Министерством финансов, предусматривает повышение налога на эксплуатацию транспорта. Увеличение акциза на топливо будет означать повышение на 3 цента за литр. Что еще, черт возьми, это такое?», - возмущается экс-министр Янис Витенбергс.
Šis ir tik liels stulbums. Ja to nodokli ieviesīs, tas viens no tā nosaukumiem varētu būt “Ja Jums nav maizes, ēdiet kūkas” nodoklis. https://t.co/abm2NO1tIH— Juris Pūce (@pucej) October 16, 2024
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