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В Латвии может подорожать ОСТА: причем тут фоторадары? 1

Наша Латвия
Дата публикации: 18.10.2024
BB.LV
В Латвии может подорожать ОСТА: причем тут фоторадары?

Данные фоторадаров хотят включить в ОСТА. Это может значительно увеличить стоимость страховки.

Поправки в закон об OCTA, разработанные Министерством сообщения, сейчас обсуждаются в Сейме.

Против них возражает Министерство юстиции, объясняя свою позицию следующим образом: "Штраф за нарушение, зафиксированное фоторадаром, накладывается на фактического водителя. И не всегда нарушитель — владелец транспортного средства", — сообщает телеканал 360.

Однако представителей Латвийского бюро страховщиков транспортных средств (ЛБСТС) указывают: "При расчете страховой премии учитывается как история страхования владельца, так и данные о транспортном средстве. Сколько проехал автомобиль за год, какие и сколько нарушений было совершено. И даже если нарушение зафиксировано техническими средствами, фиксируется, на каком автомобиле это произошло", — утверждают в ЛБСТС.

Таким образом, страховые премии для автомобилей одного владельца могут значительно различаться.

Прогнозируется, что регулярное и значительное превышение скорости может увеличить стоимость OCTA для конкретного автомобиля в два раза, как это уже происходит с водителями, у которых много штрафных баллов. Чем больше баллов, тем дороже страховка.

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Антон Городницкий
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    18-го октября

    Не понял, а на каком основании страховые фирмы будут получать личную информацию о человеке. Куда потом эти фирмы денут ту информацию.

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