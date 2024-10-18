В Латвии может подорожать ОСТА: причем тут фоторадары?

Данные фоторадаров хотят включить в ОСТА. Это может значительно увеличить стоимость страховки.

Поправки в закон об OCTA, разработанные Министерством сообщения, сейчас обсуждаются в Сейме.

Против них возражает Министерство юстиции, объясняя свою позицию следующим образом: "Штраф за нарушение, зафиксированное фоторадаром, накладывается на фактического водителя. И не всегда нарушитель — владелец транспортного средства", — сообщает телеканал 360.

Однако представителей Латвийского бюро страховщиков транспортных средств (ЛБСТС) указывают: "При расчете страховой премии учитывается как история страхования владельца, так и данные о транспортном средстве. Сколько проехал автомобиль за год, какие и сколько нарушений было совершено. И даже если нарушение зафиксировано техническими средствами, фиксируется, на каком автомобиле это произошло", — утверждают в ЛБСТС.

Таким образом, страховые премии для автомобилей одного владельца могут значительно различаться.

Прогнозируется, что регулярное и значительное превышение скорости может увеличить стоимость OCTA для конкретного автомобиля в два раза, как это уже происходит с водителями, у которых много штрафных баллов. Чем больше баллов, тем дороже страховка.