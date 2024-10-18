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Все это в мусорное ведро! Директор показал истинную картину в школьных столовых 7

Наша Латвия
Дата публикации: 18.10.2024
BB.LV
Все это в мусорное ведро! Директор показал истинную картину в школьных столовых

«В школе я часто слышу разные советы по организации питания, вкусно/невкусно и т. д. Сегодняшний обед. Макароны с белым соусом и фрикадельками», - пишет в социальной сети Facebook директор Валльской начальной школы Янис Виеглиньш.

«На удивление на тарелке оказалась котлета. Так едят дети, но родители переживают, почему ребенок ничего не ест? Мы этого не знаем. Я попробовал котлету, и они были очень вкусными, однако… нет, и выбросили в продуктовое ведро. Если на картофеле в карбонаде есть жир или коричневый налет, дети не едят картофель, потому что карбонад испачкал его. Если куриная ветчина слишком длинная и висит на вилке, она тоже попадает в ведро. Если одна сторона котлеты подрумянилась – в ведро. Мы очень стараемся, но не можем объяснить реакции многих детей.

Фото: фотографии, сделанные по пути к ведру. Для утилизации. Круто, что кто-то другой отдает свои котлеты кому-то другому. Однако в большинстве случаев все съедается ведром», — раскрывает он истинную картину.

Этим постом поделились 500 человек, а в комментариях ведется оживленная дискуссия.

«Почему нельзя внедрить систему по принципу «Не бери, если не хочешь»? А именно, все просят класть только то, что они будут есть. В нашей маленькой школе каждый вообще кладет сам. Я могу узнать, что там происходит с этими ведрами», - сказано в одном из них.

«Если бы я пожил какое-то время в больнице, я бы начал есть всё, потому что мне всегда хотелось есть, и я бы ел всё. Начать надо с ценностей в семье, где еда имеет сакральное значение. Возможно, стоит показать документальные фильмы, показывающие ужасы голода и нехватки еды в концлагерях. Такие элементарные вещи, уважайте то, что приносят на стол. Это должно идти из семьи вместе с воспитанием», — встревает кто-то другой.

«Это самым прямым образом равнодушие родителей, а точнее, безответственное поведение из-за нехватки времени – оглядываясь вокруг, можно увидеть, что годовалых детей кормят магазинными сладкими пюре, печеньем и всякой прочей ерундой, которую маленькому ребенку есть точно нельзя. Готовить ребенку правильную молочную кашу или овощное рагу уже ни у кого нет времени и желания, тем самым приучая детей к здоровому питанию с раннего возраста, я часто сталкивалась с ситуацией, когда к нам приходят гости с маленькими детьми, а этот ребенок даже не знает, что такое картошка или морковка, он их просто не ест, потому что не знает, то же самое и с мясными продуктами», - пишет третий.

#школы
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Комментарии (7)

  • С
    Сарказм
    18-го октября

    Я в свое время в школной столовке (заметьте, на всю голову совковой, это когда "вкусный пломбир и докторская колбаса") ничего, кроме хлеба не ел (мне одного запаха при входе туда хватало, а ведь были еще и дежурства в этой самой столовке, когда ты видел, как это все готовится), несмотря на регулярные скандалы с родителями на эту тему (в конце концов они смирились). Все эти отвратные трясущиеся омлеты на противне, всплвающие в кипящем масле типа шницели из непонятно чего, отвратные подливы цвета соплей...бррр.... Сейчас детей кормят получше и есть буфеты, где что-то можно купить, но в целом сильно вкуснее не стало, так что мои, например, ооочень избирательно подходят к вопросу, когда чего есть или нет.

    6
    20
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Сарказм
    18-го октября

    Шницели были практически полностью из хлеба.

    5
    12
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Сарказм
    18-го октября

    Врешь и не краснеешь. Если бы ты в школе питался только хлебом, то родителей бы твоих так пропесочили, что через некоторое время ты бы спал стоя. И ещё, представляю советского пятиклассника, который постоянно скандалит с родителями. Ты просто ВРЕШЬ! Похоже тебя мало чему научила жизнь.

    25
    7
  • С
    Сарказм
    Сарказм
    18-го октября

    Похоже ты считаешь, что только ты застал советские годы и из-за нарушений памяти несешь полную чушь и пытаешься всех убедить, что это и есть единсвтенная правда. Обеды в савецких школьных столовках НЕ были обязательными ( из а них платили родители), поэтому всем (кроме родителей) было глубоко поф, что дитятко скушало или не скушало. Кто-то там ел, кто-то носил бутеры из дома. Так что никого за это не песочили. И да, представь себе, я мог не соглашаться с родителями и не только в пятом, но и во втором классе (хотя вообще говоря был покладистым ребенком и обычно их слушался). И нет, скандал с родителями не означал кидание посудой, ремень наперевес и хватание за топор, как, может быть, было у тебя в твоем "счастливом советском детстве". Я просто тупо не ходил в столовую и все. И никому за это по большому счету не было

    7
    11
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    18-го октября

    Прекрасная статья! Очередное подтверждение печального исхода латышской национальности.

    17
    6
  • JB
    Janis Berzin
    18-го октября

    Вкусно-невкусно понятие субъективное, но сейчас детским питанием занимаются частные подрядчики, заинтересованные в уменьшении издержек и увеличении прибыли. Соответственно, выгоднее использовать более дешёвые заменители продуктов, чтобы добиться необходимой калорийности пищи. Так работает система - капитализм.

    13
    4
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    18-го октября

    Эх, я помню рыбные сосиски в школьной столовой времени финального развала сссрии. Такие, серо-зелёные. Вкуса неписуемого. Зажрались, зажрались мерзавчики. 😺 Сейчас бы эти рыбные сосиски подходили под критерии биологического оружия минимум.

    6
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