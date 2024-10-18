Все это в мусорное ведро! Директор показал истинную картину в школьных столовых

«В школе я часто слышу разные советы по организации питания, вкусно/невкусно и т. д. Сегодняшний обед. Макароны с белым соусом и фрикадельками», - пишет в социальной сети Facebook директор Валльской начальной школы Янис Виеглиньш.

«На удивление на тарелке оказалась котлета. Так едят дети, но родители переживают, почему ребенок ничего не ест? Мы этого не знаем. Я попробовал котлету, и они были очень вкусными, однако… нет, и выбросили в продуктовое ведро. Если на картофеле в карбонаде есть жир или коричневый налет, дети не едят картофель, потому что карбонад испачкал его. Если куриная ветчина слишком длинная и висит на вилке, она тоже попадает в ведро. Если одна сторона котлеты подрумянилась – в ведро. Мы очень стараемся, но не можем объяснить реакции многих детей.

Фото: фотографии, сделанные по пути к ведру. Для утилизации. Круто, что кто-то другой отдает свои котлеты кому-то другому. Однако в большинстве случаев все съедается ведром», — раскрывает он истинную картину.

Этим постом поделились 500 человек, а в комментариях ведется оживленная дискуссия.

«Почему нельзя внедрить систему по принципу «Не бери, если не хочешь»? А именно, все просят класть только то, что они будут есть. В нашей маленькой школе каждый вообще кладет сам. Я могу узнать, что там происходит с этими ведрами», - сказано в одном из них.

«Если бы я пожил какое-то время в больнице, я бы начал есть всё, потому что мне всегда хотелось есть, и я бы ел всё. Начать надо с ценностей в семье, где еда имеет сакральное значение. Возможно, стоит показать документальные фильмы, показывающие ужасы голода и нехватки еды в концлагерях. Такие элементарные вещи, уважайте то, что приносят на стол. Это должно идти из семьи вместе с воспитанием», — встревает кто-то другой.

«Это самым прямым образом равнодушие родителей, а точнее, безответственное поведение из-за нехватки времени – оглядываясь вокруг, можно увидеть, что годовалых детей кормят магазинными сладкими пюре, печеньем и всякой прочей ерундой, которую маленькому ребенку есть точно нельзя. Готовить ребенку правильную молочную кашу или овощное рагу уже ни у кого нет времени и желания, тем самым приучая детей к здоровому питанию с раннего возраста, я часто сталкивалась с ситуацией, когда к нам приходят гости с маленькими детьми, а этот ребенок даже не знает, что такое картошка или морковка, он их просто не ест, потому что не знает, то же самое и с мясными продуктами», - пишет третий.