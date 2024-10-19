Американские эксперты дали России 10 дней на захват Латвии – Bild

Если Россия нападет на страны Балтии, она за десять дней может захватить Латвию и часть Литвы, пишет Bild.

Таковы результаты смоделированного сценария атаки РФ, который провел американский Center on New Generation Warfare. В моделировании принимали экс-генералы НАТО Филип Бридлав и Бен Ходжес.

Атака, по сценирю, происходит в 2027 году. Заявляется, что при худшем сценарии НАТО потребуется до десяти дней для оказания сухопутной помощи балтийским странам с применением пятой статьи о коллективной обороне.

Заявляется, что помимо армий Литвы и Латвии, в отражении атаки будут участвовать немецкие войска, которые там дислоцированы (к 2027 году там будет находиться 4-тысячная бригада, вооруженная танками «Леопард»).

По сценарию, Россия захватывает Латвию и атакует Литву, одновременно наступая из Беларуси и Калининграда. Литва и её союзники вынуждены отступать. До подхода основных сил НАТО часть территории страны будет захвачена.

Во время симуляции сражения немецкий танковый батальон смог выйти во фланг российской наступающей группировке, и в течение трех дней наступление россиян останавливается.

На десятый день сражения Литва была бы «опустошена и частично оккупирована», говорят авторы исследования. Они пишут, что рассматриваемый сценарий - это вариант, при котором реакция Запада не будет молниеносной.

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