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Американские эксперты дали России 10 дней на захват Латвии – Bild 12

Наша Латвия
Дата публикации: 19.10.2024
BB.LV
Американские эксперты дали России 10 дней на захват Латвии – Bild

Если Россия нападет на страны Балтии, она за десять дней может захватить Латвию и часть Литвы, пишет Bild.

Таковы результаты смоделированного сценария атаки РФ, который провел американский Center on New Generation Warfare. В моделировании принимали экс-генералы НАТО Филип Бридлав и Бен Ходжес.

Атака, по сценирю, происходит в 2027 году. Заявляется, что при худшем сценарии НАТО потребуется до десяти дней для оказания сухопутной помощи балтийским странам с применением пятой статьи о коллективной обороне.

Заявляется, что помимо армий Литвы и Латвии, в отражении атаки будут участвовать немецкие войска, которые там дислоцированы (к 2027 году там будет находиться 4-тысячная бригада, вооруженная танками «Леопард»).

По сценарию, Россия захватывает Латвию и атакует Литву, одновременно наступая из Беларуси и Калининграда. Литва и её союзники вынуждены отступать. До подхода основных сил НАТО часть территории страны будет захвачена.

Во время симуляции сражения немецкий танковый батальон смог выйти во фланг российской наступающей группировке, и в течение трех дней наступление россиян останавливается.

На десятый день сражения Литва была бы «опустошена и частично оккупирована», говорят авторы исследования. Они пишут, что рассматриваемый сценарий - это вариант, при котором реакция Запада не будет молниеносной.

Также по теме - Разработан сценарий, как страны Балтии будут побеждать напавшую на них Россию

#латвия-россия
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20

Комментарии (12)

  • JJ
    Jan Jans
    21-го октября

    слышал, что совсем старшее поколение помнит как легко горели леопарды. современное поколение тоже это подтверждает.

    22
    10
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    21-го октября

    Во, млин, народ в комментариях шиза косит. 😎 Сср-хреносср...во понесо по кочкам...скакуны моих мыслей шальных, что называется.

    9
    12
  • 20-го октября

    все Тыловые районы(Осоьые округа), зарегестрированы в ООН, Военными Властями СССР

    10
    16
  • 20-го октября

    все Тыловые районы(Осоьые округа), зарегестрированы в ООН, Военными Властями СССР

    10
    12
  • 20-го октября

    все Тыловые районы(Осоьые округа), зарегестрированы в ООН, Военными Властями СССР

    10
    9
  • 20-го октября

    из #ГосАкт #СССР за 01.24 С 2024 года административные территории Союзных Республик как тыловые районы присоединяются и переходят в управление к военным властям СССР, Пограничному Комиссару и Коменданту пограничной зоны СССР как Суверенным Князьям и Епископам Церкви Русского Царства, на которых имеет верховенство Конституция СССР (1936) и может применяться Устав Российской Империи «Об управлении инородцев» (1822).

    8
    10
  • 20-го октября

    из #ГосАкт #СССР за 01.24 С 2024 года административные территории Союзных Республик как тыловые районы присоединяются и переходят в управление к военным властям СССР, Пограничному Комиссару и Коменданту пограничной зоны СССР как Суверенным Князьям и Епископам Церкви Русского Царства, на которых имеет верховенство Конституция СССР (1936) и может применяться Устав Российской Империи «Об управлении инородцев» (1822).

    3
    10
  • 20-го октября

    все кто не согласен с Военными Властями(решения, не выполняет приказы), поедут в Швецию по договору 1721г. Прибалтика временно под управлением Шведской короны, по первому требованию, Швеция обязана вернуть Прибалтику СССР

    6
    10
  • 20-го октября

    все будет раньше, в 2026 идет восстановление СССР. с августа 91 в стране Военное(Особое) положение. Военные Власти СССР пока не отменили.

    5
    12
  • A
    Anim
    19-го октября

    Американские "эксперты" уже говорили про Киев за 10 дней.

    Других экспертов нет?

    35
    5
  • A
    Anim
    19-го октября

    Американские "эксперты" уже говорили про Киев за 10 дней.

    Других экспертов нет?

    23
    5
  • JB
    Janis Berzin
    19-го октября

    "Если Россия нападет на страны Балтии, она за десять дней может захватить Латвию и часть Литвы" - зачем?

    47
    7
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