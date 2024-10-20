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Бесконечные очереди к врачу: виновато ли старение населения и рост числа хронических больных? 2

Наша Латвия
Дата публикации: 20.10.2024
BB.LV
Бесконечные очереди к врачу: виновато ли старение населения и рост числа хронических больных?

В интервью программе TV24 «Dienas ibida ar Velta Puriņu» руководитель «Елгавской поликлиники» Кинтия Барлоти рассказала об основных проблемах, с которыми сталкивается латвийская система здравоохранения в осенний сезон. В этот период увеличивается потребность в медицинских осмотрах, и Барлоти подчеркивает, что вирусный сезон – не единственная причина.

«Падение всегда связано с вирусами, — говорит Барлоти, — но очень большой процент составляют хронически больные люди. Наше общество стареет, и все больше пациентов с хроническими заболеваниями обращаются за обследованием».

Она отмечает, что пациентам часто приходится стоять в длинных очередях, чтобы получить необходимую им помощь, что может быть особенно сложно для тех, кто страдает от длительных хронических заболеваний. В таких случаях длительное ожидание может повлиять на качество их жизни. Барлоти также отмечает, что рост спроса создает проблемы для медицинских учреждений и побуждает задуматься о более эффективных способах удовлетворения потребностей пациентов.

Одно из решений, предлагаемых Барлоти, — разделить квоты на медицинские услуги по месяцам, чтобы сбалансировать поток пациентов и сократить очереди.

«Если бы мы разбили квоты по месяцам, это было бы намного эффективнее», - считает она. Такой подход обеспечит всем пациентам возможность своевременно пройти необходимые обследования. «Если в начале года мы увидим, что пациенты не обращаются за обследованиями, мы могли бы предложить эти услуги за плату в последующие месяцы, когда спрос увеличится».

В осенний сезон поток пациентов в медучреждения высок, поэтому Барлоти подчеркивает необходимость продуманного планирования. Она надеется, что такие изменения помогут более эффективно обслуживать пациентов как с вирусными заболеваниями, так и с хроническими больными, улучшая их доступ к необходимым обследованиям и лечению.

#здравоохранение
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Комментарии (2)

  • Д
    Дед
    20-го октября

    Виновато правительство, которое несмотря на самый большой бюджет минздрава среди прибалтийских стран, выделяет меньше всего денег на обслуживание людей, остальные деньги разворовываются через ненужные закупки, стройки и ремонты.

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  • JB
    Janis Berzin
    20-го октября

    "Бесконечные очереди к врачу" - виноваты платная медицина, сокращение больниц, маленькое количество компенсируемых обследований. Всё это является следствием превращения системы здравоохранения в бизнес

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