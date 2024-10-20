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«К таким переменам я не готов…» Люди возмущены экстремальной трансформацией любимых с детства конфет 1

Наша Латвия
Дата публикации: 20.10.2024
BB.LV
«К таким переменам я не готов…» Люди возмущены экстремальной трансформацией любимых с детства конфет

Сценический деятель Эдгарс Балиньш поделился в социальной сети «X» своим возмущением, когда увидел, что любимые конфеты от «Laima» уже не выглядят так, как раньше.

«Хорошо, я понимаю ИИ [ред. - приход искусственного интеллекта], пару раз случалось в пылу разговора называть «Статик» «Circle K”», но к таким переменам я не готов», - пишет он.

В комментарии к посту говорится, что это работа художницы Луизы Авотии, но Балиньш настаивает, что он старый и сварливый человек с консервативными взглядами, когда дело касается его любимых детских конфет.

Другим тоже есть что сказать.

«Зачем проводить ребрендинг тому, что не сломано», - говорится в одном из комментариев.

«У меня ощущение, будто я попал в какую-то конфетную мультивселенную, и нет, это не очень хорошая версия реальности», - возмущается другой пользователь.

«Оба моих ребенка отказались принять это и теперь выбирают другие сладости», - указал еще один.

«Недавно съел две такие штуки, и я был потрясен знакомым приятным вкусом. Оберточная бумага совершенно не отражает реальности!», - считает четвертый.

#доска жалоб
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    21-го октября

    Чувакам не понравился рисунок на обёртке. Как я понял, содержимое не изменилось. И теперь они тратят свой невосполнимый жизненный ресурс, который лишь убывает, на шкварчание по поводу рисунка...Мда. Мне бы их проблемы. Когда, как говорится, коту делать нечего...🤔

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