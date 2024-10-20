Один человек с двумя гражданствами – Латвии и Израиля: а так можно было?

«Некоторое время назад обсуждался вопрос о заключении договора между Латвией и Израилем о двойном гражданстве.

Речь шла о том, что люди, которые родились в Латвии, а затем эмигрировали в Израиль и получили гражданство Израиля, могли бы при желании получать и гражданство Латвии, не отказываясь от израильского (как, к примеру, допускается двойное гражданство Латвия-США).

На каком уровне сейчас этот процесс? С уважением, читательница bb.lv»

**Диана Эглите, пресс-секретарь Министерства иностранных дел: **

– Двустороннее соглашение о признании двойного гражданства с Израилем находится в разработке с лета 2021 года. Это будет первое соглашение такого рода как для Латвии, так и для Израиля, поэтому ряд компетентных латвийских и израильских учреждений работают над тем, чтобы найти сбалансированные и взаимоприемлемые решения.

На данный момент продолжается согласование текста договора.