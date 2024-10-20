Baltijas balss logotype

Один человек с двумя гражданствами – Латвии и Израиля: а так можно было? 4

Наша Латвия
Дата публикации: 20.10.2024
BB.LV
Один человек с двумя гражданствами – Латвии и Израиля: а так можно было?

«Некоторое время назад обсуждался вопрос о заключении договора между Латвией и Израилем о двойном гражданстве.

Речь шла о том, что люди, которые родились в Латвии, а затем эмигрировали в Израиль и получили гражданство Израиля, могли бы при желании получать и гражданство Латвии, не отказываясь от израильского (как, к примеру, допускается двойное гражданство Латвия-США).

На каком уровне сейчас этот процесс? С уважением, читательница bb.lv»

**Диана Эглите, пресс-секретарь Министерства иностранных дел: **

– Двустороннее соглашение о признании двойного гражданства с Израилем находится в разработке с лета 2021 года. Это будет первое соглашение такого рода как для Латвии, так и для Израиля, поэтому ряд компетентных латвийских и израильских учреждений работают над тем, чтобы найти сбалансированные и взаимоприемлемые решения.

На данный момент продолжается согласование текста договора.

#гражданство #израиль
Автор - Марина Блументаль
Марина Блументаль
Все статьи
3
7

Комментарии (4)

  • ТК
    Тото Кутунио
    20-го октября

    У меня есть одна знакомая бабуля у которой уже лет двадцать как есть оба гражданства, а они ещё что-то обсуждают...

    12
    4
  • 20-го октября

    из #ГосАкт #СССР за 01.24 В отношении нуллификации и прекращения действия и силы Конституций: Латвии - 15.02.2022; Эстонии - 28.06.2022 и Литвы - 25.10.2022 у Германии возникает обязательство перед Союзом ССР по дипломатическим каналам в 2022-2023 году подтвердить и заверить без оговорок Советское Правительство о ликвидации германских оккупационных и погашения прав марионеточных Правительств Латвии, Эстонии и Литвы, и иных Рейхскомиссариатов Гитлеровской Германии в исключительную пользу Союза ССР, где за возвращение территории Советской России без обременения и иных условий и за оптацию населения отвечает Шведская Корона, выступавшая 99 лет гарантом их существования как Республик, вошедших в состав Союза ССР, в которых существуют культурные автономии прибалтов, где в порядке оптации прибалты существуют как потомки крестьянских обывателей Российской Империи, на управление которыми претендует Польша, Франция, США, Великобритания и иные страны, предоставляющие им как бенефициариям гуманитарной защиты право на постоянное проживание на своей территории как трофейного населения или в Союзе ССР по выбору, достоинству и благочестию как союзных граждан или как вольноотпущенников, или же как иноверцев и инородцев по законам Российской Империи, при этом существующий правовой статус Германии, возникшей после 1945 года, указывает, что такое подтверждение и заверение о ликвидации германских оккупационных и погашения прав марионеточных Правительств Латвии, Эстонии и Литвы и иных Рейхскомиссариатов в пределах Союза ССР сделано Германией конклюдентно и по умолчанию, как акт состоявшейся полной безоговорочной военной и политической капитуляции Германии, её продолжателей, преемников, сателлитов и союзников перед Союзом ССР как Державой-Победителем по итогам Второй Мировой Войны, в противном случае с 2023 года в отношении Латвии, Эстонии и Литвы и иных Рейхскомиссариатов Германии вступают в силу, действуют и подлежат применению Союзом ССР положения и требования Статей 106-107 Устава ООН. В ответ Эстония как полноправный член НАТО, как фактического правопреемства Третьего Германского Рейха (1933-1945), выступила за денонсацию, ратифицированной в 2004 году Оттавской конвенции, запрещающей применение, накопление запасов, производство и передачу противопехотных мин и требующей их уничтожение, но Парламент Эстонии отклонил и снял с обсуждения законопроект о денонсации Оттавской конвенции, и сообщила о подготовке правовой базы для увеличения морской зоны Республики в дополнение к территориальным водам страны.

    6
    12
  • 20-го октября

    из #ГосАкт #СССР за 01.24 В отношении нуллификации и прекращения действия и силы Конституций: Латвии - 15.02.2022; Эстонии - 28.06.2022 и Литвы - 25.10.2022 у Германии возникает обязательство перед Союзом ССР по дипломатическим каналам в 2022-2023 году подтвердить и заверить без оговорок Советское Правительство о ликвидации германских оккупационных и погашения прав марионеточных Правительств Латвии, Эстонии и Литвы, и иных Рейхскомиссариатов Гитлеровской Германии в исключительную пользу Союза ССР, где за возвращение территории Советской России без обременения и иных условий и за оптацию населения отвечает Шведская Корона, выступавшая 99 лет гарантом их существования как Республик, вошедших в состав Союза ССР, в которых существуют культурные автономии прибалтов, где в порядке оптации прибалты существуют как потомки крестьянских обывателей Российской Империи, на управление которыми претендует Польша, Франция, США, Великобритания и иные страны, предоставляющие им как бенефициариям гуманитарной защиты право на постоянное проживание на своей территории как трофейного населения или в Союзе ССР по выбору, достоинству и благочестию как союзных граждан или как вольноотпущенников, или же как иноверцев и инородцев по законам Российской Империи, при этом существующий правовой статус Германии, возникшей после 1945 года, указывает, что такое подтверждение и заверение о ликвидации германских оккупационных и погашения прав марионеточных Правительств Латвии, Эстонии и Литвы и иных Рейхскомиссариатов в пределах Союза ССР сделано Германией конклюдентно и по умолчанию, как акт состоявшейся полной безоговорочной военной и политической капитуляции Германии, её продолжателей, преемников, сателлитов и союзников перед Союзом ССР как Державой-Победителем по итогам Второй Мировой Войны, в противном случае с 2023 года в отношении Латвии, Эстонии и Литвы и иных Рейхскомиссариатов Германии вступают в силу, действуют и подлежат применению Союзом ССР положения и требования Статей 106-107 Устава ООН. В ответ Эстония как полноправный член НАТО, как фактического правопреемства Третьего Германского Рейха (1933-1945), выступила за денонсацию, ратифицированной в 2004 году Оттавской конвенции, запрещающей применение, накопление запасов, производство и передачу противопехотных мин и требующей их уничтожение, но Парламент Эстонии отклонил и снял с обсуждения законопроект о денонсации Оттавской конвенции, и сообщила о подготовке правовой базы для увеличения морской зоны Республики в дополнение к территориальным водам страны.

    5
    9
  • 20-го октября

    "гражданства Латв Республика" не существует в природе

    Извещение-разъяснение ЦК КПСС и СМ СССР по Статуту "Латвийской Республики" от 17.12.2019 № 002.143

    pravosudija.net/article/izveshchenie-razyasnenie-ck-kpss-i-sm-sssr-po-statutu-latviyskoy-respubliki-ot-17122019-no

    10
    9

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Над Латвией сгустится туман - синоптики
Над Латвией сгустится туман - синоптики
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро 4
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро 1
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии 3
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео