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Стало известно, сколько будет стоить единый билет на рижский транспорт и электричку 1

Наша Латвия
Дата публикации: 20.10.2024
LETA
Стало известно, сколько будет стоить единый билет на рижский транспорт и электричку

Для создания единого билета в Рижском регионе необходимо 647 000 евро, говорится в отчете Министерства сообщения, представленном на согласование на Портале правовых актов (TAP).

В рамках пилотного проекта будет создан новый продукт «Единый билет», который обеспечит унифицированную комбинацию временного билета на электричку и на транспорт "Rīgas satiksme". Пассажир сможет приобрести один билет для поездки в зоне А железнодорожных маршрутов регионального значения и на маршрутах, обслуживаемых "Rīgas satiksme".

Цена билета запланирована в размере 2 евро, из которых стоимость билета "Rīgas satiksme" составляет 1,5 евро, а стоимость билета АО "Pasažieru vilciens" - 0,5 евро.

Продажа билетов будет осуществляться в приложении, а также любым другим коммерсантом, например, SIA «Mobilly», «bezrindas.lv» и т. д. Пилотный проект может быть запущен в предварительном порядке 1 марта.

Введение единого билета позволит увеличить количество пассажиров. В настоящее время услугами обоих перевозчиков одновременно пользуются около 38 000 пассажиров в год. Потенциальный прирост числа пассажиров, которые будут пользоваться единым билетом, оценивается примерно в 30%.

Министерство сообщения отмечает, что цена билета, продаваемого «Пассажирским поездом» в зоне А или на территории Риги, составляет 1,5 евро. Следовательно, компания должна получить компенсацию в размере одного евро.

#билеты #общественный транспорт
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • УС
    Уитя Синий
    20-го октября

    Когда же власть власть уже наестся?

    35
    1

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