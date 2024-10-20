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В Латвии начат сбор подписей за установку систем видеонаблюдения в школах и классах 2

Наша Латвия
Дата публикации: 20.10.2024
BB.LV
В Латвии начат сбор подписей за установку систем видеонаблюдения в школах и классах

На портале общественных инициатив «Mana balss» начался сбор подписей за установку систем видеонаблюдения в школах и классах.

Автором инициативы указан Анатолий Середицкий. Он говорит, что этой инициативой он хочет повысить безопасность школ за счет установки систем видеонаблюдения, которые, по его мнению, помогут эффективно решать и предотвращать взаимные издевательства среди учеников, конфликты между учениками и учителями, угрозы сексуальных домогательств, а также а также другие проблемы насилия и эмоциональной безопасности.

По мнению заявителя, все чаще можно услышать о насилии в школах, которому не уделяется должного внимания из-за зачастую отсутствия объективных доказательств. Середицкий считает, что распространенность насилия со стороны сверстников и издевательств в латвийских школах выше, чем в любой другой стране Европейского Союза. Он ссылается на данные ОЭСР, которые показывают, что треть учащихся подвергались насилию в школе как минимум пару раз в месяц.

"Видеонаблюдение могло бы существенно улучшить ситуацию, обеспечив справедливое обращение и безопасность для всех вовлеченных сторон, а также предотвратить угрозы терроризма, которые в Латвии не высоки, однако, учитывая мировые тенденции, на них также следует обратить внимание", - говорит Середицкий.

#сбор подписей #школы
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Комментарии (2)

  • JB
    Janis Berzin
    20-го октября

    Наличие множества видеокамер, заборов, ограждений, охранников, надзирателей, датчиков слежения, запретов, законов не повышает безопасность, а свидетельствуют о проблемах общества: разобщенность, обособленность, недоброжелательность, агрессивность.

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    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    20-го октября

    Пили бабло!!!

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