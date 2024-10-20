В Латвии начат сбор подписей за установку систем видеонаблюдения в школах и классах

Автором инициативы указан Анатолий Середицкий. Он говорит, что этой инициативой он хочет повысить безопасность школ за счет установки систем видеонаблюдения, которые, по его мнению, помогут эффективно решать и предотвращать взаимные издевательства среди учеников, конфликты между учениками и учителями, угрозы сексуальных домогательств, а также а также другие проблемы насилия и эмоциональной безопасности.

По мнению заявителя, все чаще можно услышать о насилии в школах, которому не уделяется должного внимания из-за зачастую отсутствия объективных доказательств. Середицкий считает, что распространенность насилия со стороны сверстников и издевательств в латвийских школах выше, чем в любой другой стране Европейского Союза. Он ссылается на данные ОЭСР, которые показывают, что треть учащихся подвергались насилию в школе как минимум пару раз в месяц.

"Видеонаблюдение могло бы существенно улучшить ситуацию, обеспечив справедливое обращение и безопасность для всех вовлеченных сторон, а также предотвратить угрозы терроризма, которые в Латвии не высоки, однако, учитывая мировые тенденции, на них также следует обратить внимание", - говорит Середицкий.