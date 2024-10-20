Вакцинация по-латвийски: жители страны получают около десятка прививок

Само понятие прививок, в годину ковида доведенное до абсурда, нуждается в Латвии в переосмыслении. Для этого директор Департамента общественного здоровья Яна Фелдмане и пришла к парламентариям, работающим в одноименной подкомиссии.

Возможности, которые мы (не) используем

Родное государство тратит немалые человеческие и материальные ресурсы, дабы выполнить обязательный календарь прививок, которые для пациентов, разумеется, бесплатны. Иммунизация входила в нашу жизнь постепенно, но и имеет временные откаты.

Практически 100–процентный охват прививкой от туберкулеза дал некоторый сбой во время коронавируса, спустившись в 2023 году до 95,6 процента. Также и вакцинация от гепатита B перестала быть тотальной, достигнув в прошлом году уровня 96,1%. Все эти прививки делаются до наступления годовалого возраста.

В 2008 году детей начиная с 15–месячного возраста стали прививать от ветряной оспы. В 2010 году появились сразу две обязательных прививки — от пневмококка начиная с двух месяцев, и от вируса папилломы человека (CPV) для девочек с 12 лет.

В 2015 году двухмесячных деток стали прививать от ротавируса. В 2019 году вошли в силу 2–я прививка от ветрянки для 7–летних детей и противогриппозная сыворотка для младенцев в возрасте от 6 до 23 месяцев и для беременных женщин.

Несмотря на разгар пандемии коронавируса, в 2022 году заработали две новые прививки — против все того же CPV для мальчиков 12–14 лет и против коклюша детям обоего пола с 14 лет и беременным. В прошлом году делали CPV для мальчиков до 18 лет. В этом же запустили по гриппу целым портфелем из трех вакцин различных групп.

Так что если латвиец будет дисциплинированным, то употребит до совершеннолетия весь этот фармацевтический мини–бар и сверху еще отполирует незабвенными Pfizer или AstraZeneca. Госпожа Фелдмане подчеркнула, что все эти прививки научно обоснованы, и "вакцинационная культура" Латвии, по данным Всемирной организации здоровья, выше среднемировой.

Но, к сожалению, это далеко не во всем так — и тот же грипп в сезон 2023/24 гг. привили себе только 6,39% населения. Гораздо выше, к счастью, уровень взрослых, привитых комбинированной вакциной от дифтерии и столбняка — 51,5%. Однако десять лет назад таковых было — 58,8%. В чем разница? Просто из жизни уходят те, кто вакцинировался еще в социалистический период повальной госпитализации — а новые поколения не всегда ответственны…

На что не хватает денег

Медики, надо отдать им должное, на достигнутом не останавливаются. Если бы в рамках бюджетного планирования были выделены дополнительные средства, то пациентам группы риска и сениорам можно было бы обеспечить оплаченную государством вакцинацию против пневмококковой инфекции.

При желании правительства Минздрав привил бы новорожденным и младенцам антитела от RSV. Штука, на самом деле, страшная. Респираторно–синцитиальный вирус человека — вид вирусов, вызывающий инфекции дыхательных путей. Является основной причиной инфекций нижних дыхательных путей у новорожденных и детей. Лечение ограничено поддерживающей терапией, возможно применение кислородной маски…

Детям можно было бы обеспечить государственную оплаченную вакцинацию против клещевого энцефалита. Для молодежи в возрасте от 18 до 25 лет и группы риска до 45 лет — вакцинацию против CPV, вируса папилломы, чрезвычайно резистентного к антисептикам, существующего в 170 видах и приводящего порой к тяжким онкозаболеваниям. Всемирная Организация здоровья буквально бьет в колокола: если есть рак, от которого можно излечиться прививкой, то — вакцинируйтесь! И здесь ваш автор не преминет акцентироват: да, увы, рак полового члена, тоже от CPV.

Ну и различные прочие вакцинационные программы врачи могли бы предложить, если бы были деньги — но нам же приказано в ближайшие три года покупать HIMARS’ы.

В ответе за тех, кого родили

Председатель подкомиссии Сейма по общественному здоровью Лига Козловска (Союз зеленых и крестьян), сама профессиональный врач, кстати, так и сказала поначалу, что депутаты должны рассматривать вакцинацию с политической и правовой стороны. Лечебный закон, Правила Кабинета министров № 333, ну а сейчас потребуется ввести в законодательство еще и ответственность родителей за должную иммунизацию детей от тяжелых инфекционных болезней. "Возможно, и от смерти", — подчеркнула Л. Козловска.

"У большей части латвийского общества имеется эта ответственность, — оптимистично заявила парламентарий. Однако недавно в Латвии, вроде бы "свободной от дифтерии", последний диагноз привел к смерти маленького пациента. Но не нужно упрекать родителей в дикости, ведь депутаты–то сами не лучше!" "Все, что я увидела в e–veseliba за свой 31 год жизни — это две прививки от ковида, — призналась представитель "Нового Единства" в Сейме Зане Скуйиня–Рубене. По ее словам, "люди не информированы". "Только попав в травмпункт, я узнала, что еще 15 лет назад должна была вакцинироваться от столбняка, и каждые 10 лет это делать".

По мнению госпожи Скуйини–Рубене, большой эффект мог бы быть достигнут путем массовой электронной рассылки. Кстати, ее при современном развитии технологий способны осуществлять и роботы.

Ингрида Цирцене ("Новое Единство"), бывший министр здоровья, сказала, что встречалась с министром нынешним — чтобы расширить прививочный охват. Хосам Абу Мери все обещал сделать — а тут вдруг накануне принятия бюджета выясняется, что средств нет!

Оборотни в белых халатах

"Почему родители откладывают вакцинацию?" — задалась вопросом депутат Яна Симановска ("Прогрессивные"). Она сама была у известного сертифицированного врача гомеопата Эдгарса Медниса, и доктор порекомендовал ей не торопиться с прививками. Сам он со своими неоднозначными высказываниями оказался в центре громкого скандала с тем самым умершим от дифтерии ребенком…

"Врачом не может работать человек, который не признает вакцинацию как одно из главных достижений науки, — заявила Лига Козловска. — Все эти медики сами получили в свое время государственную вакцину, а сейчас угрожают обществу, а не самим себе. Поступают эгоистически".

Однако, как заявили на заседании практикующие доктора, члены Общества врачей Латвии, просто так лишать сертификатов тех медиков, которые оспаривают какие–то научные концепции, было бы юридически некорректно.

Адвокат по медицинскому праву Илзе Вилка заявила, что должны быть констатированы нарушения, чтобы доктор не мог продолжать практиковать. "Иначе не будет кому работать". При подтверждении квалификации врача впредь будут учитываться и расследования Комиссии по этике — но сначала медиков будут предупреждать, вменять прохождение определенных курсов, на время которых приостанавливать сертификат. При этом данные о санкциях против врачей должны соответственным образом защищаться.