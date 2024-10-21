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Что с безработицей в Латвии? (ГРАФИК) 1

Наша Латвия
Дата публикации: 21.10.2024
BB.LV
Что с безработицей в Латвии? (ГРАФИК)
ФОТО: Global Look Press

В конце сентября уровень фактической безработицы в Латвии составил 6,6%, что на 0,2 процентных пункта меньше, чем месяцем ранее, свидетельствуют данные обследования рабочей силы, проведенного Центральным статистическим управлением.

По сравнению с сентябрем 2023 года уровень безработицы в Латвии вырос на 0,2 процентных пункта.

В статистическом управлении отмечают, что разница в уровне безработицы среди женщин и мужчин в сентябре этого года выросла до трех процентных пунктов, при этом уровень безработицы среди женщин сокращался быстрее, чем среди мужчин.

Уровень безработицы среди женщин в сентябре снизился на 0,3 процентного пункта - до 5,1%, что является самым низким показателем с июня 2023 года, когда уровень безработицы среди женщин составил 4,8%. При этом уровень безработицы среди мужчин снизился на 0,1 процентного пункта - до 8,1%.

За месяц численность безработных мужчин сократилась на 500 - до 38 900, а численность безработных женщин - на 1400, до 24 000.

В Латвии в сентябре 2024 года было 62 800 безработных, что на 2100 меньше, чем в августе, и на 1800 больше, чем в сентябре 2023 года.

При этом в статистическом управлении отметили, что уровень зарегистрированной в Государственном агентстве занятости (ГАЗ) безработицы в сентябре снизился на 0,2 процентного пункта и к концу месяца составил 5,1% от экономически активного населения. По сравнению с сентябрем 2023 года уровень зарегистрированной безработицы также сократился на 0,2 процентных пункта.

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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    21-го октября

    Это не уровень безработицы, а количество зарегистрированных на бирже. БОльшая часть не регистрируется, если не нужно получать пособие.

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