Что с безработицей в Латвии? (ГРАФИК)

В конце сентября уровень фактической безработицы в Латвии составил 6,6%, что на 0,2 процентных пункта меньше, чем месяцем ранее, свидетельствуют данные обследования рабочей силы, проведенного Центральным статистическим управлением.

По сравнению с сентябрем 2023 года уровень безработицы в Латвии вырос на 0,2 процентных пункта.

В статистическом управлении отмечают, что разница в уровне безработицы среди женщин и мужчин в сентябре этого года выросла до трех процентных пунктов, при этом уровень безработицы среди женщин сокращался быстрее, чем среди мужчин.

Уровень безработицы среди женщин в сентябре снизился на 0,3 процентного пункта - до 5,1%, что является самым низким показателем с июня 2023 года, когда уровень безработицы среди женщин составил 4,8%. При этом уровень безработицы среди мужчин снизился на 0,1 процентного пункта - до 8,1%.

За месяц численность безработных мужчин сократилась на 500 - до 38 900, а численность безработных женщин - на 1400, до 24 000.

В Латвии в сентябре 2024 года было 62 800 безработных, что на 2100 меньше, чем в августе, и на 1800 больше, чем в сентябре 2023 года.

При этом в статистическом управлении отметили, что уровень зарегистрированной в Государственном агентстве занятости (ГАЗ) безработицы в сентябре снизился на 0,2 процентного пункта и к концу месяца составил 5,1% от экономически активного населения. По сравнению с сентябрем 2023 года уровень зарегистрированной безработицы также сократился на 0,2 процентных пункта.