«Я с удовольствием говорю, читаю на русском языке...» Известный актер высказался на злобу дня

Известный латышский актер Гундарс Аболиньш, который недавно перевел на латышский язык и адаптировал для латышского театра пьесу Ивана Гончарова "Обломов", в интервью ЛТВ-1, ответил на вопрос по поводу "очень дискуссионной нынче ситуации о русской литературе, о русском языке".

"Я скажу честно - мне нелегко, поскольку я вижу, что мешают зерна и плевелы. У меня, конечно, есть четкая позиция по поводу политических бесчинств, но язык и культуру, как мне кажется, последний мост, который возможен у нас, не нужно разрушать и сжигать...

Я с удовольствием говорю и читаю на русском, я смотрю постановки на русском. Мне не мешает и памятник Пушкину, хотя он там и очень странным образом появился. Но мне это не мешает.

Для меня лучше, если я с этими людьми могу жить в мире и во взаимном уважении. Мне никому не нужно угождать. Я уважаю свой язык и свою культуру и если я их уважаю, то могу уважать и русскую культуру, русский язык. Где и в каком объеме я этот язык использую - это уже другой вопрос".