Baltijas balss logotype

«Я с удовольствием говорю, читаю на русском языке...» Известный актер высказался на злобу дня 1

Наша Латвия
Дата публикации: 21.10.2024
BB.LV
«Я с удовольствием говорю, читаю на русском языке...» Известный актер высказался на злобу дня

Гундарс Аболиньш уважает и свой родной язык, и другие языки.

Известный латышский актер Гундарс Аболиньш, который недавно перевел на латышский язык и адаптировал для латышского театра пьесу Ивана Гончарова "Обломов", в интервью ЛТВ-1, ответил на вопрос по поводу "очень дискуссионной нынче ситуации о русской литературе, о русском языке".

"Я скажу честно - мне нелегко, поскольку я вижу, что мешают зерна и плевелы. У меня, конечно, есть четкая позиция по поводу политических бесчинств, но язык и культуру, как мне кажется, последний мост, который возможен у нас, не нужно разрушать и сжигать...

Я с удовольствием говорю и читаю на русском, я смотрю постановки на русском. Мне не мешает и памятник Пушкину, хотя он там и очень странным образом появился. Но мне это не мешает.

Для меня лучше, если я с этими людьми могу жить в мире и во взаимном уважении. Мне никому не нужно угождать. Я уважаю свой язык и свою культуру и если я их уважаю, то могу уважать и русскую культуру, русский язык. Где и в каком объеме я этот язык использую - это уже другой вопрос".

#язык
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
56
0

Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    21-го октября

    Не иначе, агент кремля.

    20
    30

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Над Латвией сгустится туман - синоптики
Над Латвией сгустится туман - синоптики
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро 4
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро 1
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии 3
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео