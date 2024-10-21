Baltijas balss logotype

На русском языке хотят общаться пациенты и коллеги! Молодые врачи Латвии испытывают давление 3

Наша Латвия
Дата публикации: 21.10.2024
BB.LV
На русском языке хотят общаться пациенты и коллеги! Молодые врачи Латвии испытывают давление
ФОТО: Global Look Press

Молодые врачи, начинающие работу в Латвии, часто сталкиваются с психоэмоциональным давлением и требованиями пациентов общаться на русском языке. Об этом рассказал глава Латвийской ассоциации молодых врачей Янис Ветра в эфире Латвийского радио в программе Krustpunktā.

Кроме того, молодые специалисты часто попадают в конфликтные ситуации на работе, связанные с моббингом и боссингом — когда давление исходит от коллег и начальства, преимущественно старшего поколения. По мнению эксперты, ответственность за разрешение таких конфликтов должна лежать на администрации больницы.

Он призвал молодых врачей подавать жалобы на случаи психоэмоционального насилия, хотя отметил, что это требует смелости и уверенности, что не последуют санкции или новые проблемы.

Также было выявлено, что в ряде медицинских учреждений пациенты и некоторые коллеги предпочитают использовать русский язык в рабочих и медицинских вопросах.

По данным опроса ассоциации, треть молодых врачей не владеют русским языком, а среди студентов эта доля составляет половину. В опросе участвовали 1800 студентов и молодых врачей.

Янис Ветра отметил, что культура использования языка пока не изменилась, хотя перемены уже начинаются. Публичное обсуждение этой проблемы помогло молодым врачам понять, что такая ситуация неприемлема. Ветра также подчеркнул, что молодые специалисты имеют право настаивать на использовании латышского языка в профессиональном общении.

5
17

Комментарии (3)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    22-го октября

    Пока народ спорит на каком языке разговаривать, правители продолжают безнаказанно пилить бабло.

    1
    0
  • MI
    Marija Ivanova
    22-го октября

    Ох уж эти люди со своими родными языками!

    4
    2
  • Д
    Дед
    22-го октября

    А , что врачам выучить русский язык слабо. Латышский язык 7 летний ребенок обязан знать, либо учительница , согласно правилам, не имеет с ним права общаться в школе на русском языке.

    13
    3

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Над Латвией сгустится туман - синоптики
Над Латвией сгустится туман - синоптики
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро 4
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро 1
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии 3
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео