На русском языке хотят общаться пациенты и коллеги! Молодые врачи Латвии испытывают давление

Молодые врачи, начинающие работу в Латвии, часто сталкиваются с психоэмоциональным давлением и требованиями пациентов общаться на русском языке. Об этом рассказал глава Латвийской ассоциации молодых врачей Янис Ветра в эфире Латвийского радио в программе Krustpunktā.

Кроме того, молодые специалисты часто попадают в конфликтные ситуации на работе, связанные с моббингом и боссингом — когда давление исходит от коллег и начальства, преимущественно старшего поколения. По мнению эксперты, ответственность за разрешение таких конфликтов должна лежать на администрации больницы.

Он призвал молодых врачей подавать жалобы на случаи психоэмоционального насилия, хотя отметил, что это требует смелости и уверенности, что не последуют санкции или новые проблемы.

Также было выявлено, что в ряде медицинских учреждений пациенты и некоторые коллеги предпочитают использовать русский язык в рабочих и медицинских вопросах.

По данным опроса ассоциации, треть молодых врачей не владеют русским языком, а среди студентов эта доля составляет половину. В опросе участвовали 1800 студентов и молодых врачей.

Янис Ветра отметил, что культура использования языка пока не изменилась, хотя перемены уже начинаются. Публичное обсуждение этой проблемы помогло молодым врачам понять, что такая ситуация неприемлема. Ветра также подчеркнул, что молодые специалисты имеют право настаивать на использовании латышского языка в профессиональном общении.