Обнаружены летательные аппараты России - истребители НАТО над Латвией подняли трижды

За неделю НАТО трижды поднимало свои самолёты для патрулирования, чтобы отреагировать на возможные угрозы в небе Латвии.

На прошлой неделе рядом с воздушным пространством Латвии были замечены различные типы российских военных самолетов, информировали агентство LETA в Национальных вооруженных силах (НВС).

За неделю НАТО трижды пришлось поднять свои истребители для патрулирования, чтобы отреагировать на возможные угрозы в небе Латвии.

Такие объекты не видны на гражданских радарах, и их могут обнаружить только военные, сообщили в НВС. Из-за этого объект невозможно опознать по приборам, и единственный способ определить его принадлежность — визуальная идентификация, которую выполняют истребители, патрулирующие Балтийское море.

Ранее сообщалось, что с начала года до конца августа российские военные самолеты были обнаружены у внешних границ Латвии 109 раз.

В прошлом году было зафиксировано 159 подобных случаев.