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Обнаружены летательные аппараты России - истребители НАТО над Латвией подняли трижды 1

Наша Латвия
Дата публикации: 21.10.2024
BB.LV
Обнаружены летательные аппараты России - истребители НАТО над Латвией подняли трижды
ФОТО: LETA

За неделю НАТО трижды поднимало свои самолёты для патрулирования, чтобы отреагировать на возможные угрозы в небе Латвии.

На прошлой неделе рядом с воздушным пространством Латвии были замечены различные типы российских военных самолетов, информировали агентство LETA в Национальных вооруженных силах (НВС).

За неделю НАТО трижды пришлось поднять свои истребители для патрулирования, чтобы отреагировать на возможные угрозы в небе Латвии.

Такие объекты не видны на гражданских радарах, и их могут обнаружить только военные, сообщили в НВС. Из-за этого объект невозможно опознать по приборам, и единственный способ определить его принадлежность — визуальная идентификация, которую выполняют истребители, патрулирующие Балтийское море.

Ранее сообщалось, что с начала года до конца августа российские военные самолеты были обнаружены у внешних границ Латвии 109 раз.

В прошлом году было зафиксировано 159 подобных случаев.

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Комментарии (1)

  • А
    Андрюха
    21-го октября

    А что тут такокого?Страны нато лелают вдоль своих границ,Россия вдоль своих,Белоруссия,Армения,Греция и т.д.Все летают вдоль своих границ,а сколько ходят,плавают,ездят?Или нельзя?

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