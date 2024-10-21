Виньетки в Латвии: с кого будут брать налог за каждый километр?

На прошлой неделе волну возмущения и нелестных высказываний в СМИ вызвало заявление директора департамента автодорожной инфраструктуры Министерства сообщения Таливалдиса Вецтиранса о том, что владельцам транспортных средств, которые ездят по латвийским дорогам, за каждый километр придется платить новую пошлину, пишет Latvijas Avīze.

В связи с этим в социальных сетях мгновенно распространилась новость о том, что для пополнения "дырявого" госбюджета будет введен новый "грабительский налог", который вступит в силу уже в следующем году.

Министерство сообщения терпеливо пыталось объяснить, что дорожный сбор будет изменен только для грузовых автомобилей, при этом до 2030 года плата для грузовиков останется прежней. 2030 год - это срок, до которого нужно ввести единые принципы платы за проезд по дорогам по всему ЕС в соответствии с директивой, предусматривающей замену виньеток для грузовиков на плату за проезд по количеству километров.

Минсообщения подчеркнуло, что изменения, которые будут введены с 2030 года, касаются только грузовиков массой более трех тонн, а в отношении легковых автомобилей такие изменения не рассматриваются.

Как пояснил Вецтиранс, согласно директиве ЕС, плата за использование дорожной инфраструктуры устанавливается в зависимости от производимого транспортным средством загрязнения и пройденного расстояния, что способствует более ответственному и экологичному использованию автомобилей.

Основная цель планируемых изменений - возместить затраты на строительство дорог и продолжить строительство новых. Виньетки - это сбор, привязанный к конкретному сроку, а не к расстоянию и другим условиям, и они будут действовать только до 2030 года.