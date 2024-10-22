Муниципальная полиция Риги взяла в аренду 22 новых автомобиля

Новые исправные, расписанные и полностью оборудованные машины полицейские экипажи используют с пятницы прошлой недели.

Новые автомобили, как и другие полицейские машины, патрулирующие улицы столицы, оснащены камерами видеонаблюдения, которые позволяют отслеживать и фиксировать происходящее как снаружи автомобиля, так и в транспортном отсеке, предназначенном для задержанных лиц.

Также во всех автомобилях установлена система глобального позиционирования, которая позволяет оперативно отслеживать местоположение автомобиля, текущий маршрут в городе и скорость в режиме реального времени.

Представитель полиции Кристине Клявениеце рассказала агентству LETA, что для того, чтобы максимально эффективно использовать имеющиеся у полиции финансовые ресурсы, было принято решение арендовать автомобили — стоимость аренды одного автомобиля в месяц составляет 833 евро.