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Муниципальная полиция Риги взяла в аренду 22 новых автомобиля 1

Наша Латвия
Дата публикации: 22.10.2024
BB.LV
Муниципальная полиция Риги взяла в аренду 22 новых автомобиля
ФОТО: LETA

Парк полиции Рижского самоуправления пополнился 22 новыми автомобилями Toyota RAV4, сообщили агентству LETA в полиции.

Новые исправные, расписанные и полностью оборудованные машины полицейские экипажи используют с пятницы прошлой недели.

Новые автомобили, как и другие полицейские машины, патрулирующие улицы столицы, оснащены камерами видеонаблюдения, которые позволяют отслеживать и фиксировать происходящее как снаружи автомобиля, так и в транспортном отсеке, предназначенном для задержанных лиц.

Также во всех автомобилях установлена система глобального позиционирования, которая позволяет оперативно отслеживать местоположение автомобиля, текущий маршрут в городе и скорость в режиме реального времени.

Представитель полиции Кристине Клявениеце рассказала агентству LETA, что для того, чтобы максимально эффективно использовать имеющиеся у полиции финансовые ресурсы, было принято решение арендовать автомобили — стоимость аренды одного автомобиля в месяц составляет 833 евро.

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Комментарии (1)

  • ТК
    Тото Кутунио
    22-го октября

    За пять лет пятьдесят тысяч €... Кучеряво живут, впрочем ничего нового.

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