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Мы слишком погрязли в нормативности и бюрократии - Ринкевич 2

Наша Латвия
Дата публикации: 22.10.2024
BB.LV
Мы слишком погрязли в нормативности и бюрократии - Ринкевич

Что-то пошло не так - мы слишком погрязли в нормативности и бюрократии, заявил президент страны Эдгар Ринкевич в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама", пишет ЛЕТА.

Такой вывод он высказал после того, как ответил на вопрос, не кажется ли печальным, что политики начали всерьез обсуждать замораживание зарплат членам советов директоров госкомпаний только после законодательной инициативы, инициированной президентом.

"Мне вообще грустно из-за другого. Дело не только в компаниях капитала. Мы как-то тонем в этой сверхнормативности. Ну, если в законе чуть ли не прописано, что кофе можно держать в левой руке, а не в правой, то это уже почти невозможно", - проиллюстрировал глава страны.

Президент не знает, в какой момент что-то пошло не так, но помнит, что когда-то так не было. Мы подошли к тому, что бюрократия не только тормозит развитие национальной экономики, но и подрывает доверие к государству, считает Ринкевич.

Поэтому он использует возможности выступать с законодательными инициативами в те моменты, когда понимает, что здравый смысл и «угроза пальцем» уже не работают. При этом президент напомнил, что, вступая в должность, он заявил, что не сможет решать все проблемы и выполнять чужую работу.

Как сообщалось, Ринкевич представил проект поправки к закону о заморозке вознаграждений директоров госпредприятий. Для поправок, поданных президентом в Сейм, установлен порядок срочности.

#эдгар ринкевич
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Комментарии (2)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    22-го октября

    Самокритика презика. Аж слезы наворачиваются, крокодильи. Институт президентства, в Латвии окончательно спущен в унитаз

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  • Д
    Дед
    22-го октября

    Нормальное полицейское государство, в котором любой чиновник мечтает назначать штрафы. Если полиция ловит рисунки автоматов Калашникова, а не преступников, то , либо полиция нам уже не нужна, либо такая полиция нам не нужна. Тоже самое и о чиновниках.

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