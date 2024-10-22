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В некоторых латвийских школах уже установили видеонаблюдение. Каков результат? 1

Наша Латвия
Дата публикации: 22.10.2024
LETA
В некоторых латвийских школах уже установили видеонаблюдение. Каков результат?

По данным Организации экономического сотрудничества и развития, в латвийских школах уровень издевательств между учащимися выше, чем в других странах ЕС - треть школьников сталкивается с жестокостью со стороны других детей по крайней мере несколько раз в месяц.

Родители на платформе общественных инициатив "Manabalss.lv" призывают оснастить учебные заведения системами видеонаблюдения, чтобы предотвратить издевательства между учениками, конфликты между учащимися и учителями, попытки сексуального домогательства и другие виды насилия.

Некоторые школы, особенно с большим количеством учащихся, уже оснащены системами видеонаблюдения, хотя в основном они установлены вокруг зданий, в коридорах и залах. Руководители школ считают их эффективным инструментом, который помогает получить доказательства в различных ситуациях.

В Краславской гимназии камеры видеонаблюдения установлены по периметру здания школы, в коридорах, гардеробах, актовом и спортивном залах, в компьютерных классах, но не в других кабинетах и туалетах, рассказал директор школы Янис Туканс. Записи не просматриваются регулярно, но хранятся в течение двух недель, и, если за это время поступает сигнал о каком-то случае, они помогают получить доказательства.

"Но вопрос в том, что мы можем предпринять после того, как обнаружили, что ребенка кто-то обидел или кто-то причинил ущерб школьному имуществу? И это не так уж много - только написать замечание, провести переговоры, вызвать родителей в школу, привлечь социального работника", - говорит директор, с облегчением добавляя, что, к счастью, в школе до сих пор не было серьезных случаев, требующих вмешательства сиротского суда или полиции.

Diena

#школы #видеокамеры
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    22-го октября

    "это не так уж много". А чего ты хотел? В тюрьму посадить или сразу расстрелять? Как то раньше с такими инструментами справлялись.

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