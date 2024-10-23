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Госквоты исчерпаны: у латвийского здравоохранения опять кончились деньги 1

Наша Латвия
Дата публикации: 23.10.2024
LETA
Госквоты исчерпаны: у латвийского здравоохранения опять кончились деньги

Государственные квоты исчерпаны не только на оплачиваемые операции по реконструкции груди после лечения рака, но и на другие услуги - как по онкологии, так и для пациентов с другими диагнозами.

В этом году уже невозможно записаться и ко многим специалистам в больницах университетского уровня. Главная причина - недостаточное государственное финансирование, то есть пациентов больше, чем оплачиваемых государством приемов у специалистов. При этом больницы больше не могут переводить деньги, оставшиеся от невыполненных квот, на те обследования, где сейчас самые длинные очереди.

В понедельник публично прозвучала информация об исчерпанных квотах на операции по реконструкции груди. Министр здравоохранения Хосам Абу Мери подтвердил Латвийскому телевидению: в этом году дополнительных средств на реконструкцию груди после онкологических операций не будет. Министр пояснил, что в текущем году уже найдены средства на дополнительные 39 операций, всего прооперировано более 370 пациенток. Но Рижская Восточная клиническая университетская больница (РВКУС) должна планировать работу в рамках выделенных квот, и на то, что в конце года найдутся дополнительные средства, рассчитывать нельзя.

"К сожалению, это вопрос организации. Если учреждение привыкает, что в первом полугодии можно потратить все квоты, что ждет тех, кто записан в октябре или ноябре? Их переведут на январь, февраль или март следующего года. И это неправильно. В последний месяц года, в ноябре или декабре, государство всегда находило средства, чтобы эту переработку покрыть. Вы знаете бюджет. Нет у нас таких средств", - сказал министр.

Lsm.lv

#здравоохранение #деньги
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    23-го октября

    Странно, а я социальный налог плачу и плачу, причем у врача не был. Тогда где мои деньги?

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